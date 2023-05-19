Рейтинг@Mail.ru
Мэр Энергодара в Запорожской области рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 19.05.2023 (обновлено: 23:31 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/energodar-1873052044.html
Мэр Энергодара в Запорожской области рассказал об обстановке в городе
Мэр Энергодара в Запорожской области рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 19.05.2023
Мэр Энергодара в Запорожской области рассказал об обстановке в городе
Сил и средств для обеспечения безопасности в Энергодаре Запорожской области достаточно, усилений не планируется, сказал РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T23:05
2023-05-19T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188100_0:165:3087:1901_1920x0_80_0_0_fe20582aff7e365945a19b25b62adb82.jpg
ЭНЕРГОДАР, 19 мая - РИА Новости. Сил и средств для обеспечения безопасности в Энергодаре Запорожской области достаточно, усилений не планируется, сказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. Ранее власти Запорожской области приняли решение о добровольном временном перемещении жителей города в связи с ухудшением ситуации на линии боевого соприкосновения и угрозой обстрелов со стороны украинских боевиков. "Силы и средства в городе для обеспечения безопасности жизнедеятельности достаточны на данный момент, таких усилений не предвидится по той простой причине, что необходимости в этом пока нет, все под контролем, в городе ситуация нормальная без проблем", - сказал Сеновоз, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f2108f716a77d4b124410d8ff9207d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область
Мэр Энергодара в Запорожской области рассказал об обстановке в городе

Мэр Энергодара Сеновоз: в городе достаточно сил и средств для обеспечения безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЩит с надписью "Мы вместе" в Энергодаре
Щит с надписью Мы вместе в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Щит с надписью "Мы вместе" в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 19 мая - РИА Новости. Сил и средств для обеспечения безопасности в Энергодаре Запорожской области достаточно, усилений не планируется, сказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
Ранее власти Запорожской области приняли решение о добровольном временном перемещении жителей города в связи с ухудшением ситуации на линии боевого соприкосновения и угрозой обстрелов со стороны украинских боевиков.
"Силы и средства в городе для обеспечения безопасности жизнедеятельности достаточны на данный момент, таких усилений не предвидится по той простой причине, что необходимости в этом пока нет, все под контролем, в городе ситуация нормальная без проблем", - сказал Сеновоз, отвечая на соответствующий вопрос.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала