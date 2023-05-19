https://ria.ru/20230519/energodar-1873052044.html
Мэр Энергодара в Запорожской области рассказал об обстановке в городе
Мэр Энергодара в Запорожской области рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 19.05.2023
Мэр Энергодара в Запорожской области рассказал об обстановке в городе
Сил и средств для обеспечения безопасности в Энергодаре Запорожской области достаточно, усилений не планируется, сказал РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T23:05
2023-05-19T23:05
2023-05-19T23:31
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энергодар
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ЭНЕРГОДАР, 19 мая - РИА Новости. Сил и средств для обеспечения безопасности в Энергодаре Запорожской области достаточно, усилений не планируется, сказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. Ранее власти Запорожской области приняли решение о добровольном временном перемещении жителей города в связи с ухудшением ситуации на линии боевого соприкосновения и угрозой обстрелов со стороны украинских боевиков. "Силы и средства в городе для обеспечения безопасности жизнедеятельности достаточны на данный момент, таких усилений не предвидится по той простой причине, что необходимости в этом пока нет, все под контролем, в городе ситуация нормальная без проблем", - сказал Сеновоз, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область
Мэр Энергодара в Запорожской области рассказал об обстановке в городе
Мэр Энергодара Сеновоз: в городе достаточно сил и средств для обеспечения безопасности
ЭНЕРГОДАР, 19 мая - РИА Новости. Сил и средств для обеспечения безопасности в Энергодаре Запорожской области достаточно, усилений не планируется, сказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
Ранее власти Запорожской области приняли решение о добровольном временном перемещении жителей города в связи с ухудшением ситуации на линии боевого соприкосновения и угрозой обстрелов со стороны украинских боевиков.
"Силы и средства в городе для обеспечения безопасности жизнедеятельности достаточны на данный момент, таких усилений не предвидится по той простой причине, что необходимости в этом пока нет, все под контролем, в городе ситуация нормальная без проблем", - сказал Сеновоз, отвечая на соответствующий вопрос.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине