https://ria.ru/20230519/energodar-1873050199.html
Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре, заверил мэр города
Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре, заверил мэр города - РИА Новости, 19.05.2023
Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре, заверил мэр города
Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре Запорожской области, гуманитарная и социальная обстановка в норме, сообщил РИА Новости глава городской... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T22:40
2023-05-19T22:40
2023-05-19T22:58
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 19 мая - РИА Новости. Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре Запорожской области, гуманитарная и социальная обстановка в норме, сообщил РИА Новости глава городской администрации Эдуард Сеновоз. Ранее власти Запорожской области приняли решение о добровольном временном перемещении жителей города в связи с ухудшением ситуации на линии боевого соприкосновения и угрозой обстрелов со стороны украинских боевиков. "Ситуация в городе стабильная, несмотря на то что некоторое время проходит перемещение населения. Тем не менее, город живет в прежнем режиме. Все спокойно,… проблем нет",- сказал Сеновоз.На уточняющий вопрос журналиста о проблемах с подвозом продуктов, глава администрации города ответил: "Нет, на данный момент таких проблем не существует, город живёт в обычном режиме", - заверил Сеновоз.
https://ria.ru/20230323/zaes-1859991564.html
энергодар
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энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область
Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре, заверил мэр города
Мэр Энергодара Сеновоз заверил, что власти полностью контролируют ситуацию в городе
ЭНЕРГОДАР, 19 мая - РИА Новости. Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре Запорожской области, гуманитарная и социальная обстановка в норме, сообщил РИА Новости глава городской администрации Эдуард Сеновоз.
Ранее власти Запорожской области приняли решение о добровольном временном перемещении жителей города в связи с ухудшением ситуации на линии боевого соприкосновения и угрозой обстрелов со стороны украинских боевиков.
"Ситуация в городе стабильная, несмотря на то что некоторое время проходит перемещение населения. Тем не менее, город живет в прежнем режиме. Все спокойно,… проблем нет",- сказал Сеновоз.
На уточняющий вопрос журналиста о проблемах с подвозом продуктов, глава администрации города ответил: "Нет, на данный момент таких проблем не существует, город живёт в обычном режиме", - заверил Сеновоз.
В "Росэнергоатоме" призвали не ослаблять присутствие ВС России в Энергодаре