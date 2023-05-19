https://ria.ru/20230519/energodar-1873050199.html

Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре, заверил мэр города

Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре, заверил мэр города - РИА Новости, 19.05.2023

Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре, заверил мэр города

Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре Запорожской области, гуманитарная и социальная обстановка в норме, сообщил РИА Новости глава городской... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T22:40

2023-05-19T22:40

2023-05-19T22:58

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР, 19 мая - РИА Новости. Власти полностью контролируют ситуацию в Энергодаре Запорожской области, гуманитарная и социальная обстановка в норме, сообщил РИА Новости глава городской администрации Эдуард Сеновоз. Ранее власти Запорожской области приняли решение о добровольном временном перемещении жителей города в связи с ухудшением ситуации на линии боевого соприкосновения и угрозой обстрелов со стороны украинских боевиков. "Ситуация в городе стабильная, несмотря на то что некоторое время проходит перемещение населения. Тем не менее, город живет в прежнем режиме. Все спокойно,… проблем нет",- сказал Сеновоз.На уточняющий вопрос журналиста о проблемах с подвозом продуктов, глава администрации города ответил: "Нет, на данный момент таких проблем не существует, город живёт в обычном режиме", - заверил Сеновоз.

https://ria.ru/20230323/zaes-1859991564.html

энергодар

запорожская область

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энергодар, запорожская область