https://ria.ru/20230519/energodar-1872844331.html

Целью обстрела Энергодара была колонна гражданских автомобилей

Целью обстрела Энергодара была колонна гражданских автомобилей - РИА Новости, 19.05.2023

Целью обстрела Энергодара была колонна гражданских автомобилей

Целью украинского обстрела города Энергодар в Запорожской области была колонна гражданских автомобилей, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:10

2023-05-19T11:10

2023-05-19T11:10

энергодар

запорожская область

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Целью украинского обстрела города Энергодар в Запорожской области была колонна гражданских автомобилей, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Украинские войска открыли огонь из тяжелого вооружения по Энергодару около 6.30 утра. Зафиксировано пять "прилетов" в районе блокпоста на въезде в город. Ранение получил водитель скорой помощи, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах. "Целью обстрела была колонна гражданских автомобилей. В это время на КПП стояло максимальное количество гражданских машин. Люди ехали на работу, на рынок, по делам и так далее", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, украинские военные наносят целенаправленные удары по мирному населению.

https://ria.ru/20230430/bpla-1868869874.html

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, запорожская область, владимир рогов, происшествия