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Целью обстрела Энергодара была колонна гражданских автомобилей - РИА Новости, 19.05.2023
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11:10 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/energodar-1872844331.html
Целью обстрела Энергодара была колонна гражданских автомобилей
Целью обстрела Энергодара была колонна гражданских автомобилей - РИА Новости, 19.05.2023
Целью обстрела Энергодара была колонна гражданских автомобилей
Целью украинского обстрела города Энергодар в Запорожской области была колонна гражданских автомобилей, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:10
2023-05-19T11:10
энергодар
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Целью украинского обстрела города Энергодар в Запорожской области была колонна гражданских автомобилей, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Украинские войска открыли огонь из тяжелого вооружения по Энергодару около 6.30 утра. Зафиксировано пять "прилетов" в районе блокпоста на въезде в город. Ранение получил водитель скорой помощи, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах. "Целью обстрела была колонна гражданских автомобилей. В это время на КПП стояло максимальное количество гражданских машин. Люди ехали на работу, на рынок, по делам и так далее", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, украинские военные наносят целенаправленные удары по мирному населению.
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энергодар, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Энергодар, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
Целью обстрела Энергодара была колонна гражданских автомобилей

Рогов: целью обстрела Энергодара во стороны ВСУ была колонна гражданских автомобилей

© Фото : официальный Telegram-канал главы ВГА города Энергодар Эдуарда СеновозаДым от пожара в Энергодаре
Дым от пожара в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : официальный Telegram-канал главы ВГА города Энергодар Эдуарда Сеновоза
Дым от пожара в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Целью украинского обстрела города Энергодар в Запорожской области была колонна гражданских автомобилей, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Украинские войска открыли огонь из тяжелого вооружения по Энергодару около 6.30 утра. Зафиксировано пять "прилетов" в районе блокпоста на въезде в город. Ранение получил водитель скорой помощи, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах.
"Целью обстрела была колонна гражданских автомобилей. В это время на КПП стояло максимальное количество гражданских машин. Люди ехали на работу, на рынок, по делам и так далее", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинские военные наносят целенаправленные удары по мирному населению.
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