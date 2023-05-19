https://ria.ru/20230519/energodar-1872815489.html

Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара

Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара - РИА Новости, 19.05.2023

Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара

Водитель скорой помощи получил ранения при обстреле Энергодара из тяжелого вооружения украинскими войсками, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:19

2023-05-19T09:19

2023-05-19T09:19

запорожская область

энергодар

владимир рогов

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ/МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Водитель скорой помощи получил ранения при обстреле Энергодара из тяжелого вооружения украинскими войсками, сообщили РИА Новости в экстренных службах Запорожской области. По словам собеседника агентства, обстрел "атомного" города Энергодар - рядом расположена Запорожская АЭС - украинские войска начали около 6.30 в пятницу, зафиксировано пять "прилетов" в районе блокпоста на въезде в город. "Пострадал водитель скорой помощи, у него осколочное ранение голени. Информация о повреждениях и других пострадавших уточняется", - отметили в экстренных службах. В то же время глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил ранее о том, что в ходе обстрела осколками посекло автомобиль местных жителей, которые ехали по своим делам. Идет ли речь о том же случае, что и в инциденте с водителем "скорой", пока не уточняется.

https://ria.ru/20230518/postradavshiy-1872775042.html

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, происшествия