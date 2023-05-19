https://ria.ru/20230519/energodar-1872815489.html
Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара
Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара - РИА Новости, 19.05.2023
Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара
Водитель скорой помощи получил ранения при обстреле Энергодара из тяжелого вооружения украинскими войсками, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:19
2023-05-19T09:19
2023-05-19T09:19
запорожская область
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ/МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Водитель скорой помощи получил ранения при обстреле Энергодара из тяжелого вооружения украинскими войсками, сообщили РИА Новости в экстренных службах Запорожской области. По словам собеседника агентства, обстрел "атомного" города Энергодар - рядом расположена Запорожская АЭС - украинские войска начали около 6.30 в пятницу, зафиксировано пять "прилетов" в районе блокпоста на въезде в город. "Пострадал водитель скорой помощи, у него осколочное ранение голени. Информация о повреждениях и других пострадавших уточняется", - отметили в экстренных службах. В то же время глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил ранее о том, что в ходе обстрела осколками посекло автомобиль местных жителей, которые ехали по своим делам. Идет ли речь о том же случае, что и в инциденте с водителем "скорой", пока не уточняется.
https://ria.ru/20230518/postradavshiy-1872775042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, происшествия
Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Происшествия
Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара
Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара украинскими войсками