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Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара - РИА Новости, 19.05.2023
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09:19 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/energodar-1872815489.html
Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара
Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара - РИА Новости, 19.05.2023
Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара
Водитель скорой помощи получил ранения при обстреле Энергодара из тяжелого вооружения украинскими войсками, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:19
2023-05-19T09:19
запорожская область
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ/МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Водитель скорой помощи получил ранения при обстреле Энергодара из тяжелого вооружения украинскими войсками, сообщили РИА Новости в экстренных службах Запорожской области. По словам собеседника агентства, обстрел "атомного" города Энергодар - рядом расположена Запорожская АЭС - украинские войска начали около 6.30 в пятницу, зафиксировано пять "прилетов" в районе блокпоста на въезде в город. "Пострадал водитель скорой помощи, у него осколочное ранение голени. Информация о повреждениях и других пострадавших уточняется", - отметили в экстренных службах. В то же время глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил ранее о том, что в ходе обстрела осколками посекло автомобиль местных жителей, которые ехали по своим делам. Идет ли речь о том же случае, что и в инциденте с водителем "скорой", пока не уточняется.
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запорожская область
энергодар
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запорожская область, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, происшествия
Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Происшествия
Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара

Водитель скорой пострадал при обстреле Энергодара украинскими войсками

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ/МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Водитель скорой помощи получил ранения при обстреле Энергодара из тяжелого вооружения украинскими войсками, сообщили РИА Новости в экстренных службах Запорожской области.
По словам собеседника агентства, обстрел "атомного" города Энергодар - рядом расположена Запорожская АЭС - украинские войска начали около 6.30 в пятницу, зафиксировано пять "прилетов" в районе блокпоста на въезде в город.
"Пострадал водитель скорой помощи, у него осколочное ранение голени. Информация о повреждениях и других пострадавших уточняется", - отметили в экстренных службах.
В то же время глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил ранее о том, что в ходе обстрела осколками посекло автомобиль местных жителей, которые ехали по своим делам. Идет ли речь о том же случае, что и в инциденте с водителем "скорой", пока не уточняется.
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Запорожская областьЭнергодарВладимир РоговЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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