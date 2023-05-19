https://ria.ru/20230519/eksport-1873042858.html

США ограничили поставки в Россию колясок для кукол

США ограничили поставки в Россию колясок для кукол - РИА Новости, 19.05.2023

США ограничили поставки в Россию колясок для кукол

США, наращивая санкционное давление на Россию, распространили режим экспортного контроля на детские игрушки, солнцезащитные очки и зубные протезы, следует из... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T21:05

2023-05-19T21:05

2023-05-19T21:05

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США, наращивая санкционное давление на Россию, распространили режим экспортного контроля на детские игрушки, солнцезащитные очки и зубные протезы, следует из материалов американского министерства торговли. Ведомство в пятницу добавило 1224 пункта в свой список продукции, которая подлежит различным ограничениям при экспорте в Россию – от запрета до требования лицензирования. "Трехколесные велосипеды, скутеры, педальные машины и аналогичные колесные игрушки", - значится в одной из позиций. Туда же отнесены "коляски для кукол, куклы, иные игрушки". Расширенный список торговых ограничений пестрит наименованиями, типа бормашин, "искусственных зубов", куриных инкубаторов, пчеловодческого инвентаря, офтальмологического оборудования. "Вы не можете даже отправить контактные линзы и солнцезащитные очки... Проще сказать, какие позиции экспорта в Россию не подпадают под меры контроля", - цитирует агентство Рейтер вашингтонского адвоката и бывшего сотрудника министерства торговли США Кевина Вульфа. Очередное ужесточение санкций приурочено ко встрече лидеров G7 в Японии. СМИ ранее писали, что "семерка" рассматривает возможность полного запрета экспорта в Россию с отдельными исключениями вместо применяемого ныне принципа "все, что не запрещено, разрешено". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230519/eksport-1872966198.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, япония, g7, в мире