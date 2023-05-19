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США ограничили поставки в Россию колясок для кукол - РИА Новости, 19.05.2023
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21:05 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/eksport-1873042858.html
США ограничили поставки в Россию колясок для кукол
США ограничили поставки в Россию колясок для кукол - РИА Новости, 19.05.2023
США ограничили поставки в Россию колясок для кукол
США, наращивая санкционное давление на Россию, распространили режим экспортного контроля на детские игрушки, солнцезащитные очки и зубные протезы, следует из... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T21:05
2023-05-19T21:05
россия
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США, наращивая санкционное давление на Россию, распространили режим экспортного контроля на детские игрушки, солнцезащитные очки и зубные протезы, следует из материалов американского министерства торговли. Ведомство в пятницу добавило 1224 пункта в свой список продукции, которая подлежит различным ограничениям при экспорте в Россию – от запрета до требования лицензирования. "Трехколесные велосипеды, скутеры, педальные машины и аналогичные колесные игрушки", - значится в одной из позиций. Туда же отнесены "коляски для кукол, куклы, иные игрушки". Расширенный список торговых ограничений пестрит наименованиями, типа бормашин, "искусственных зубов", куриных инкубаторов, пчеловодческого инвентаря, офтальмологического оборудования. "Вы не можете даже отправить контактные линзы и солнцезащитные очки... Проще сказать, какие позиции экспорта в Россию не подпадают под меры контроля", - цитирует агентство Рейтер вашингтонского адвоката и бывшего сотрудника министерства торговли США Кевина Вульфа. Очередное ужесточение санкций приурочено ко встрече лидеров G7 в Японии. СМИ ранее писали, что "семерка" рассматривает возможность полного запрета экспорта в Россию с отдельными исключениями вместо применяемого ныне принципа "все, что не запрещено, разрешено". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230519/eksport-1872966198.html
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россия, сша, япония, g7, в мире
Россия, США, Япония, G7, В мире
США ограничили поставки в Россию колясок для кукол

США ввели ограничения на экспорт в Россию игрушек, солнцезащитных очков и зубных протезов

© AP Photo / Luca BrunoКуклы
Куклы - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Куклы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США, наращивая санкционное давление на Россию, распространили режим экспортного контроля на детские игрушки, солнцезащитные очки и зубные протезы, следует из материалов американского министерства торговли.
Ведомство в пятницу добавило 1224 пункта в свой список продукции, которая подлежит различным ограничениям при экспорте в Россию – от запрета до требования лицензирования.
"Трехколесные велосипеды, скутеры, педальные машины и аналогичные колесные игрушки", - значится в одной из позиций. Туда же отнесены "коляски для кукол, куклы, иные игрушки".
Расширенный список торговых ограничений пестрит наименованиями, типа бормашин, "искусственных зубов", куриных инкубаторов, пчеловодческого инвентаря, офтальмологического оборудования.
Государственный флаг США на здании Министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
США ввели новые экспортные ограничения против России
Вчера, 16:05
"Вы не можете даже отправить контактные линзы и солнцезащитные очки... Проще сказать, какие позиции экспорта в Россию не подпадают под меры контроля", - цитирует агентство Рейтер вашингтонского адвоката и бывшего сотрудника министерства торговли США Кевина Вульфа.
Очередное ужесточение санкций приурочено ко встрече лидеров G7 в Японии. СМИ ранее писали, что "семерка" рассматривает возможность полного запрета экспорта в Россию с отдельными исключениями вместо применяемого ныне принципа "все, что не запрещено, разрешено".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию
Вчера, 10:45
 
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