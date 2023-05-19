https://ria.ru/20230519/eksport-1872966198.html

США ввели новые экспортные ограничения против России

США ввели новые экспортные ограничения против России - РИА Новости, 19.05.2023

США ввели новые экспортные ограничения против России

США ввели ограничения на экспорт еще более 1200 позиций в Россию и Белоруссию, сообщило американское Министерство торговли. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:05

2023-05-19T16:05

2023-05-19T21:07

в мире

экономика

сша

россия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. США ввели ограничения на экспорт еще более 1200 позиций в Россию и Белоруссию, сообщило американское Министерство торговли.В список мер экспортного контроля добавили инструменты и электроприборы, строительные материалы, фотобумагу и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872851543.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, сша, россия, санкции в отношении россии