https://ria.ru/20230519/eksport-1872966198.html
США ввели новые экспортные ограничения против России
США ввели новые экспортные ограничения против России - РИА Новости, 19.05.2023
США ввели новые экспортные ограничения против России
США ввели ограничения на экспорт еще более 1200 позиций в Россию и Белоруссию, сообщило американское Министерство торговли. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:05
2023-05-19T16:05
2023-05-19T21:07
в мире
экономика
сша
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. США ввели ограничения на экспорт еще более 1200 позиций в Россию и Белоруссию, сообщило американское Министерство торговли.В список мер экспортного контроля добавили инструменты и электроприборы, строительные материалы, фотобумагу и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872851543.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, сша, россия, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, США, Россия, Санкции в отношении России
США ввели новые экспортные ограничения против России
Власти США расширили экспортные ограничения против России и Белоруссии на 1200 позиций
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости.
США ввели ограничения на экспорт еще более 1200 позиций в Россию и Белоруссию, сообщило
американское Министерство торговли.
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"Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии", — говорится в документе ведомства, добавленном в федеральный регистр.
В список мер экспортного контроля добавили инструменты и электроприборы, строительные материалы, фотобумагу и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
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