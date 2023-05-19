СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию
Блумберг: страны G7 расширят список санкций вместо полного запрета на экспорт в Россию
© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в РФ, вместо этого расширят список подпадающих под санкции товаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщало, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары.
"Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию... Вместо этого G7 расширит список запрещенных товаров", - говорится в сообщении агентства.
По словам его источников, решение о почти полном запрете на экспорт в РФ стало бы слишком сложным для некоторых членов G7, а такая мера также потребовала бы согласия всех государств ЕС.
Как сообщает агентство, в список подпадающих под санкции товаров войдут те, которые якобы имеют "решающее значение" для российской спецоперации на Украине. Речь в том числе идет о промышленном оборудовании и инструментах. Помимо этого, G7 также нацелится на такие ключевые секторы, как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги.
В России ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.