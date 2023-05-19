https://ria.ru/20230519/eksport-1872833585.html

СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию

СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию - РИА Новости, 19.05.2023

СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию

Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в РФ, вместо этого расширят список подпадающих под санкции товаров, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:45

2023-05-19T10:45

2023-05-19T10:45

в мире

g7

россия

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в РФ, вместо этого расширят список подпадающих под санкции товаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщало, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. "Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию... Вместо этого G7 расширит список запрещенных товаров", - говорится в сообщении агентства. По словам его источников, решение о почти полном запрете на экспорт в РФ стало бы слишком сложным для некоторых членов G7, а такая мера также потребовала бы согласия всех государств ЕС. Как сообщает агентство, в список подпадающих под санкции товаров войдут те, которые якобы имеют "решающее значение" для российской спецоперации на Украине. Речь в том числе идет о промышленном оборудовании и инструментах. Помимо этого, G7 также нацелится на такие ключевые секторы, как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги. В России ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872832588.html

https://ria.ru/20230518/davlenie-1872781481.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, g7, россия, санкции в отношении россии, экономика