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СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию - РИА Новости, 19.05.2023
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10:45 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/eksport-1872833585.html
СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию
СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию - РИА Новости, 19.05.2023
СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию
Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в РФ, вместо этого расширят список подпадающих под санкции товаров, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:45
2023-05-19T10:45
в мире
g7
россия
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в РФ, вместо этого расширят список подпадающих под санкции товаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщало, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. "Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию... Вместо этого G7 расширит список запрещенных товаров", - говорится в сообщении агентства. По словам его источников, решение о почти полном запрете на экспорт в РФ стало бы слишком сложным для некоторых членов G7, а такая мера также потребовала бы согласия всех государств ЕС. Как сообщает агентство, в список подпадающих под санкции товаров войдут те, которые якобы имеют "решающее значение" для российской спецоперации на Украине. Речь в том числе идет о промышленном оборудовании и инструментах. Помимо этого, G7 также нацелится на такие ключевые секторы, как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги. В России ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872832588.html
https://ria.ru/20230518/davlenie-1872781481.html
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в мире, g7, россия, санкции в отношении россии, экономика
В мире, G7, Россия, Санкции в отношении России, Экономика
СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию

Блумберг: страны G7 расширят список санкций вместо полного запрета на экспорт в Россию

© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в РФ, вместо этого расширят список подпадающих под санкции товаров, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщало, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары.
"Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в Россию... Вместо этого G7 расширит список запрещенных товаров", - говорится в сообщении агентства.
По словам его источников, решение о почти полном запрете на экспорт в РФ стало бы слишком сложным для некоторых членов G7, а такая мера также потребовала бы согласия всех государств ЕС.
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Как сообщает агентство, в список подпадающих под санкции товаров войдут те, которые якобы имеют "решающее значение" для российской спецоперации на Украине. Речь в том числе идет о промышленном оборудовании и инструментах. Помимо этого, G7 также нацелится на такие ключевые секторы, как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги.
В России ранее указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреG7РоссияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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