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Путин заявил, что только единство делает Россию сильной и непобедимой - РИА Новости, 19.05.2023
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14:50 19.05.2023 (обновлено: 15:11 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/edinstvo-1872943466.html
Путин заявил, что только единство делает Россию сильной и непобедимой
Путин заявил, что только единство делает Россию сильной и непобедимой - РИА Новости, 19.05.2023
Путин заявил, что только единство делает Россию сильной и непобедимой
Более надежной стала сплоченность народа России, все чувствуют и понимают, что только единство делает страну сильной и непобедимой, сказал президент России... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:50
2023-05-19T15:11
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более надежной стала сплоченность народа России, все чувствуют и понимают, что только единство делает страну сильной и непобедимой, сказал президент России Владимир Путин."Мы вместе поддерживаем наших военнослужащих и словом, и действием. И это единство действий и помыслов миллионов людей безусловно делает нас сильнее, крепче и лучше. В обществе стало больше доверия и взаимовыручки, более крепкой и надежной стала наша сплоченность, осознаннее, глубже наша сопричастность к Отечеству, ответственность за родину и за ее будущее", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.Он отметил, что каждый человек чувствует и понимает, что единство делает Россию сильной и непобедимой."Мне кажется, что понятно, почему так происходит. Это для каждого человека понятно, не только для каких-то экспертов, которых мы очень уважаем, не только для руководителей, в данном случае руководителей регионов. Простой человек понимает, только единство делает нас сильными и непобедимыми, а это главное, потому что от этого зависит наше существование, и все это чувствуют и понимают и умом, и душой, и сердцем. Именно поэтому в сегодняшней ситуации происходит абсолютно очевидная консолидация нашего общества", - подчеркнул глава государства
https://ria.ru/20230519/putin-1872945582.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что только единство делает Россию сильной и непобедимой

Путин заявил, что только единство делает Россию сильной и непобедимой, и все это чувствуют

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более надежной стала сплоченность народа России, все чувствуют и понимают, что только единство делает страну сильной и непобедимой, сказал президент России Владимир Путин.
"Мы вместе поддерживаем наших военнослужащих и словом, и действием. И это единство действий и помыслов миллионов людей безусловно делает нас сильнее, крепче и лучше. В обществе стало больше доверия и взаимовыручки, более крепкой и надежной стала наша сплоченность, осознаннее, глубже наша сопричастность к Отечеству, ответственность за родину и за ее будущее", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Он отметил, что каждый человек чувствует и понимает, что единство делает Россию сильной и непобедимой.
"Мне кажется, что понятно, почему так происходит. Это для каждого человека понятно, не только для каких-то экспертов, которых мы очень уважаем, не только для руководителей, в данном случае руководителей регионов. Простой человек понимает, только единство делает нас сильными и непобедимыми, а это главное, потому что от этого зависит наше существование, и все это чувствуют и понимают и умом, и душой, и сердцем. Именно поэтому в сегодняшней ситуации происходит абсолютно очевидная консолидация нашего общества", - подчеркнул глава государства
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин
Вчера, 14:56
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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