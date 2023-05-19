Страны G7 призвали Россию вернуться к реализации ДСНВ
Страны G7 выразили сожаление, что Россия вышла из ДСНВ, и призвали вернуться к нему
© AP Photo / Franck RobichonЛидеры стран G7 в Хиросиме
© AP Photo / Franck Robichon
Лидеры стран G7 в Хиросиме. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 19 мая – РИА Новости. Страны G7 заявили, что сожалеют о решении России приостановить свое участие в ДСНВ и призывают вернуться к его полной реализации, "семерка" считает, что общее сокращение ядерного арсенала должно продолжаться и не иметь обратного хода, говорится в заявлении, посвященном ядерному разоружению.
"Общее сокращение глобальных ядерных арсеналов, достигнутое после конца холодной войны, должно продолжаться и никогда не иметь обратного хода. ДНЯО должен быть поддержан как краеугольный камень глобального режима нераспространения и фундамент для следования цели ядерного разоружения и мирного использования атомной энергии. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность конечной цели достижения мира без ядерного оружия при неизменной безопасности для всех, что может быть достигнуто путем реалистичного, прагматичного и ответственного подхода. В виду этого мы приветствуем японский вклад в лице "Плана Хиросимы". Мы глубоко сожалеем о решении России подорвать СНВ и призываем Россию вернуться к его полной реализации", - говорится в заявлении, принятом в ходе саммита стран G7, который проходит в японской Хиросиме 19-21 мая.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.