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Грузинские депутаты подрались в парламенте

Грузинские депутаты подрались в парламенте - РИА Новости, 19.05.2023

Грузинские депутаты подрались в парламенте

В парламенте Грузии во время пленарного заседания произошла потасовка, косвенной причиной стало возобновление прямого авиасообщения с Россией. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T20:45

2023-05-19T20:45

2023-05-19T20:56

в мире

россия

грузия

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 19 мая — РИА Новости. В парламенте Грузии во время пленарного заседания произошла потасовка, косвенной причиной стало возобновление прямого авиасообщения с Россией. Кадры инцидента попали в прямой эфир местных телекомпаний. После того как выступление завершил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, депутат Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией. Когда он вернулся к своему креслу, его коллега из парламентского большинства Дачи Берая оскорбил его и началась потасовка. В скором времени конфликт урегулировали. Сейчас у здания парламента проходит небольшая акция оппозиционеров, которые продолжают выступать против налаживания авиасообщения с Россией.Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для отечественных перевозчиков на полеты. Сегодня в Тбилиси прибыл первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы.

россия

грузия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Грузинская оппозиция перед зданием парламента Грузинская оппозиция собралась перед зданием парламента на акции против восстановления прямого авиасообщения с РФ. Днем сторонники оппозиции уже устроили потасовку с полицией в аэропорту Тбилиси. 2023-05-19T20:45 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, грузия, вахтанг гомелаури, видео