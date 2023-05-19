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Грузинские депутаты подрались в парламенте
Грузинские депутаты подрались в парламенте - РИА Новости, 19.05.2023
Грузинские депутаты подрались в парламенте
В парламенте Грузии во время пленарного заседания произошла потасовка, косвенной причиной стало возобновление прямого авиасообщения с Россией. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:45
2023-05-19T20:45
2023-05-19T20:56
в мире
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грузия
вахтанг гомелаури
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ТБИЛИСИ, 19 мая — РИА Новости. В парламенте Грузии во время пленарного заседания произошла потасовка, косвенной причиной стало возобновление прямого авиасообщения с Россией. Кадры инцидента попали в прямой эфир местных телекомпаний. После того как выступление завершил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, депутат Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией. Когда он вернулся к своему креслу, его коллега из парламентского большинства Дачи Берая оскорбил его и началась потасовка. В скором времени конфликт урегулировали. Сейчас у здания парламента проходит небольшая акция оппозиционеров, которые продолжают выступать против налаживания авиасообщения с Россией.Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для отечественных перевозчиков на полеты. Сегодня в Тбилиси прибыл первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы.
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Грузинская оппозиция перед зданием парламента
Грузинская оппозиция собралась перед зданием парламента на акции против восстановления прямого авиасообщения с РФ. Днем сторонники оппозиции уже устроили потасовку с полицией в аэропорту Тбилиси.
2023-05-19T20:45
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, грузия, вахтанг гомелаури, видео
В мире, Россия, Грузия, Вахтанг Гомелаури
Грузинские депутаты подрались в парламенте
ТБИЛИСИ, 19 мая — РИА Новости. В парламенте Грузии во время пленарного заседания произошла потасовка, косвенной причиной стало возобновление прямого авиасообщения с Россией.
2023-05-19T20:45
true
PT0M12S
Грузинские депутаты подрались в парламенте
В парламенте Грузии произошла драка, косвенной причиной стало авиасообщение с Россией