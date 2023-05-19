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Украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/donetsk-1873040212.html
Украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка
Украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка
Здания двух общежитий получили повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:48
2023-05-19T20:48
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Здания двух общежитий получили повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики... город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания общежития шахты имени Челюскинцев по улице Полухина; зафиксированы повреждения здания общежития ПТУ №93 по улице Дунаевского", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872577838.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка

В ДНР сообщили, что украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Здания двух общежитий получили повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики... город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания общежития шахты имени Челюскинцев по улице Полухина; зафиксированы повреждения здания общежития ПТУ №93 по улице Дунаевского", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.05.2023
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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