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Украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка
Украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка
Здания двух общежитий получили повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:48
2023-05-19T20:48
2023-05-19T20:48
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Здания двух общежитий получили повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики... город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания общежития шахты имени Челюскинцев по улице Полухина; зафиксированы повреждения здания общежития ПТУ №93 по улице Дунаевского", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1872577838.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка
В ДНР сообщили, что украинские войска повредили здания двух общежитий при обстреле Донецка