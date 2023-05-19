https://ria.ru/20230519/donetsk-1872848840.html
Жительница Донецка рассказала о ночном обстреле
Жительница Донецка рассказала о ночном обстреле - РИА Новости, 19.05.2023
Жительница Донецка рассказала о ночном обстреле
Ночной обстрел Донецка затронул ряд жилых домов, супермаркет и несколько автомобилей, передает корреспондент РИА Новости и местные власти. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:19
2023-05-19T11:19
2023-05-19T11:19
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Ночной обстрел Донецка затронул ряд жилых домов, супермаркет и несколько автомобилей, передает корреспондент РИА Новости и местные власти. "Вдруг я почувствовала, что все в квартире начало перемещаться, и ужасный хлопок, но он был как-то поодаль. Потом хлопок повторился, он был уже сильнее, третий такой, что у меня вылетели стекла все", - рассказала агентству очевидец происшествия. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о том, что украинские войска в 01.10 обстреляли Ворошиловский район Донецка восемью ракетами из РСЗО "Град". Как отмечал мэр города Алексей Кулемзин, при обстреле ранения получила мирная жительница. По сообщениям СЦКК ДНР, зафиксированы повреждения супермаркета "Молоко" по улице Розы Люксембург, многоквартирных жилых домов по проспекту Мира и улице Шекспира, также повреждены автомобили и газопровод.
https://ria.ru/20230519/donetsk-1872823749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Жительница Донецка рассказала о ночном обстреле
Жительница Донецка рассказала, как при ночном обстреле вылетели стекла в квартире