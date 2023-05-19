Альтернативы договоренностям Москвы, Еревана и Баку нет, заявил Лавров
Лавров заявил об отсутствии альтернативы договоренностям России, Армении и Азербайджана
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Альтернативы договоренностям лидеров РФ, Армении и Азербайджана не существует, Россия будет добиваться их выполнения для стабилизации региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, анализируя ситуацию вокруг Южного Кавказа, считаем, что альтернативы договоренностям наших лидеров не существует. И в свою очередь мы всецело заинтересованы, чтобы в этом регионе была стабильность, был мир. Здесь напрямую завязаны российские интересы, и мы будем всячески добиваться того, чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации, были выполнены", - заявил Лавров на своих трехсторонних переговорах с главами МИД Армении и Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.