https://ria.ru/20230519/dogovorennosti-1872930924.html

Альтернативы договоренностям Москвы, Еревана и Баку нет, заявил Лавров

Альтернативы договоренностям Москвы, Еревана и Баку нет, заявил Лавров - РИА Новости, 19.05.2023

Альтернативы договоренностям Москвы, Еревана и Баку нет, заявил Лавров

Альтернативы договоренностям лидеров РФ, Армении и Азербайджана не существует, Россия будет добиваться их выполнения для стабилизации региона, заявил глава МИД... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:28

2023-05-19T14:28

2023-05-19T14:28

в мире

азербайджан

армения

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Альтернативы договоренностям лидеров РФ, Армении и Азербайджана не существует, Россия будет добиваться их выполнения для стабилизации региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы, анализируя ситуацию вокруг Южного Кавказа, считаем, что альтернативы договоренностям наших лидеров не существует. И в свою очередь мы всецело заинтересованы, чтобы в этом регионе была стабильность, был мир. Здесь напрямую завязаны российские интересы, и мы будем всячески добиваться того, чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации, были выполнены", - заявил Лавров на своих трехсторонних переговорах с главами МИД Армении и Азербайджана. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html

азербайджан

армения

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, азербайджан, армения, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация на армяно-азербайджанской границе