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Альтернативы договоренностям Москвы, Еревана и Баку нет, заявил Лавров - РИА Новости, 19.05.2023
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14:28 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/dogovorennosti-1872930924.html
Альтернативы договоренностям Москвы, Еревана и Баку нет, заявил Лавров
Альтернативы договоренностям Москвы, Еревана и Баку нет, заявил Лавров - РИА Новости, 19.05.2023
Альтернативы договоренностям Москвы, Еревана и Баку нет, заявил Лавров
Альтернативы договоренностям лидеров РФ, Армении и Азербайджана не существует, Россия будет добиваться их выполнения для стабилизации региона, заявил глава МИД... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:28
2023-05-19T14:28
в мире
азербайджан
армения
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Альтернативы договоренностям лидеров РФ, Армении и Азербайджана не существует, Россия будет добиваться их выполнения для стабилизации региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы, анализируя ситуацию вокруг Южного Кавказа, считаем, что альтернативы договоренностям наших лидеров не существует. И в свою очередь мы всецело заинтересованы, чтобы в этом регионе была стабильность, был мир. Здесь напрямую завязаны российские интересы, и мы будем всячески добиваться того, чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации, были выполнены", - заявил Лавров на своих трехсторонних переговорах с главами МИД Армении и Азербайджана. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html
азербайджан
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Владимир Лаврентьев
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в мире, азербайджан, армения, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Альтернативы договоренностям Москвы, Еревана и Баку нет, заявил Лавров

Лавров заявил об отсутствии альтернативы договоренностям России, Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Альтернативы договоренностям лидеров РФ, Армении и Азербайджана не существует, Россия будет добиваться их выполнения для стабилизации региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, анализируя ситуацию вокруг Южного Кавказа, считаем, что альтернативы договоренностям наших лидеров не существует. И в свою очередь мы всецело заинтересованы, чтобы в этом регионе была стабильность, был мир. Здесь напрямую завязаны российские интересы, и мы будем всячески добиваться того, чтобы решения, касающиеся стабилизации ситуации, были выполнены", - заявил Лавров на своих трехсторонних переговорах с главами МИД Армении и Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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В миреАзербайджанАрменияРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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