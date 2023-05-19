https://ria.ru/20230519/dogovor-1872964502.html

Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором в Москве

Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором в Москве - РИА Новости, 19.05.2023

Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором в Москве

Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором, он обсуждается, в том числе, с подключением посредников, заявил в пятницу министр иностранных дел... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:57

2023-05-19T15:57

2023-05-19T16:06

армения

азербайджан

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором, он обсуждается, в том числе, с подключением посредников, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Отдельной темой является мирный договор. Над ним стороны начали работать, и он сейчас активно обсуждается, в том числе, с подключением других посредников. Армянский и азербайджанские министры ездили в Вашингтон, президенты Армении и Азербайджана неделю назад были в Брюсселе", - говорится в комментарии Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.Глава российской дипломатии подчеркнул, что работа над мирным договором является основополагающей."Но наши партнёры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора", - добавил он.Лавров отметил, что по мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению."Сейчас началась двусторонняя встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджан, по итогам которой они нас проинформируют о том, чего удалось достичь", - заключил глава МИД.

https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армения, азербайджан, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)