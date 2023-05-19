https://ria.ru/20230519/dogovor-1872964502.html
Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором в Москве
Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором в Москве - РИА Новости, 19.05.2023
Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором в Москве
Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором, он обсуждается, в том числе, с подключением посредников, заявил в пятницу министр иностранных дел... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:57
2023-05-19T15:57
2023-05-19T16:06
армения
азербайджан
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором, он обсуждается, в том числе, с подключением посредников, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Отдельной темой является мирный договор. Над ним стороны начали работать, и он сейчас активно обсуждается, в том числе, с подключением других посредников. Армянский и азербайджанские министры ездили в Вашингтон, президенты Армении и Азербайджана неделю назад были в Брюсселе", - говорится в комментарии Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.Глава российской дипломатии подчеркнул, что работа над мирным договором является основополагающей."Но наши партнёры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора", - добавил он.Лавров отметил, что по мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению."Сейчас началась двусторонняя встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджан, по итогам которой они нас проинформируют о том, чего удалось достичь", - заключил глава МИД.
https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, азербайджан, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Армения, Азербайджан, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором в Москве
Лавров: Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором в Москве
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Армения и Азербайджан начали работать над мирным договором, он обсуждается, в том числе, с подключением посредников, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Отдельной темой является мирный договор. Над ним стороны начали работать, и он сейчас активно обсуждается, в том числе, с подключением других посредников. Армянский и азербайджанские министры ездили в Вашингтон
, президенты Армении и Азербайджана неделю назад были в Брюсселе", - говорится в комментарии Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что работа над мирным договором является основополагающей.
"Но наши партнёры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора", - добавил он.
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Лавров отметил, что по мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению.
"Сейчас началась двусторонняя встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджан, по итогам которой они нас проинформируют о том, чего удалось достичь", - заключил глава МИД.