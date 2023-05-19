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Киев обучает военных форсированию Днепра, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:09 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/dnepr-1873032512.html
Киев обучает военных форсированию Днепра, сообщили СМИ
Киев обучает военных форсированию Днепра, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2023
Киев обучает военных форсированию Днепра, сообщили СМИ
Газета Washington Post сообщает, что Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра, спецназовцы уже переходят на левый берег реки для проведения... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:09
2023-05-19T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Газета Washington Post сообщает, что Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра, спецназовцы уже переходят на левый берег реки для проведения рейдов, однако ВС РФ пресекают высадку украинских диверсантов. В предыдущие месяцы Минобороны РФ неоднократно сообщало о пресечении высадок диверсантов Украины на левобережье Днепра. В начале мая источник заявил РИА Новости, что подразделения российских вооруженных сил пресекли высадку группы украинских диверсантов на левый берег Днепра в Херсонской области на семи скоростных катерах. "Украинцы также тайно проверяют свою способность форсировать Днепр и тренируют подразделения для возможной высадки на берег реки", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что украинские штурмовые подразделения дважды в неделю тренируются для форсирования реки на катерах и по понтонному мосту. Согласно газете, Киев начал строить баржи, которые могут быть использованы для перевозки тяжелого вооружения. Украинский бригадный генерал Михаил Драпатый утверждает, что спецназовцы уже начали переходить на левый берег реки для проведения рейдов, однако закрепиться там не смогли. Как пишет издание, для украинцев первоочередной задачей на данный момент является установление контроля над островами на реке. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230518/zaporozhe-1872637178.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Киев обучает военных форсированию Днепра, сообщили СМИ

WP: украинский спецназ переходит на левый берег Днепра для проведения рейдов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРека Днепр, Херсонская область
Река Днепр, Херсонская область - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости
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Река Днепр, Херсонская область. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Газета Washington Post сообщает, что Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра, спецназовцы уже переходят на левый берег реки для проведения рейдов, однако ВС РФ пресекают высадку украинских диверсантов.
В предыдущие месяцы Минобороны РФ неоднократно сообщало о пресечении высадок диверсантов Украины на левобережье Днепра. В начале мая источник заявил РИА Новости, что подразделения российских вооруженных сил пресекли высадку группы украинских диверсантов на левый берег Днепра в Херсонской области на семи скоростных катерах.
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"Украинцы также тайно проверяют свою способность форсировать Днепр и тренируют подразделения для возможной высадки на берег реки", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что украинские штурмовые подразделения дважды в неделю тренируются для форсирования реки на катерах и по понтонному мосту. Согласно газете, Киев начал строить баржи, которые могут быть использованы для перевозки тяжелого вооружения.
Украинский бригадный генерал Михаил Драпатый утверждает, что спецназовцы уже начали переходить на левый берег реки для проведения рейдов, однако закрепиться там не смогли.
«
"Вас сразу же убьют, если вы попытайтесь переплыть (реку)... Какие-то 20-30 человек могут тихо взять кусок территории в 100 метров, но затем артиллерия их похоронит за 15 минут", - отметил украинский полковник Роман Костенко.
Как пишет издание, для украинцев первоочередной задачей на данный момент является установление контроля над островами на реке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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