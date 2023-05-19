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"Дисней" воплотил в жизнь страшную феодальную сказку

"Дисней" воплотил в жизнь страшную феодальную сказку - РИА Новости, 19.05.2023

"Дисней" воплотил в жизнь страшную феодальную сказку

Да, разговор этот — про снимающую детские фильмы и прочие мультики американскую корпорацию "Дисней", но не совсем про кино. А скорее про то, кому принадлежит... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:00

2023-05-19T08:00

2023-05-19T08:03

аналитика

технологии

сша

флорида

калифорния

рон десантис

уолт дисней

дональд трамп

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Да, разговор этот — про снимающую детские фильмы и прочие мультики американскую корпорацию "Дисней", но не совсем про кино. А скорее про то, кому принадлежит власть в США (и за пределами страны) и какими методами эти люди свою власть насаждают.И не забудем, что речь о самом яростном на данный момент политическом скандале в США: если судить по газетным заголовкам, на первый план выходит битва между губернатором Флориды Роном Десантисом и голливудским монстром, снимающим детское кино. Битва не совсем за то, что детям говорят и показывают, хотя начиналась она именно с этого. Сегодня же речь о том, что "Дисней" сделает с экономикой процветающего штата, если его губернатор не сдастся.Хотя начиналось все год с лишним назад именно с кино и ценностей. И поначалу "Дисней" вообще никак в деле не участвовал.На этой неделе Десантис подписал принятый местным конгрессом закон, который запрещает государственным университетам и школам тратить государственные деньги на своей территории на повестку ЛГБТ, пропаганду трансгендерности, смены пола и прочее. Как видим, это не такая уж революция. Еще есть частные учебные заведения и частные деньги, не говоря о том, что в интернете и прочей инфосфере попробуй чего запрети, — кстати, о фильмах от Диснея, где без секс-меньшинств вообще уже ни одной работы не выходит.Но за каждым шагом продвижения этого довольно робкого закона следила вся страна, потому что Флорида подает пример другим республиканским штатам (а то и другим странам из западной группы государств. К тому же от того, какие бойцовские качества продемонстрирует губернатор, зависят его шансы на президентских выборах 2024 года. Потому что Дональд Трамп показал этих качеств немного, а вот Десантис — кто его знает...И вроде бы при чем тут "Дисней"? А дело в том, что эта корпорация напала на Флориду — еще в прошлом году, когда закон лишь замышлялся. И напала в полном составе. Это Калифорния, это Голливуд, это другая Америка — и не только руководство, а тысячи работников корпорации яростно бросались на флоридцев с заявлениями о том, что "мы привержены ЛГБТ-сообществу", потратили в 2021 году три миллиона долларов на поддержку работы соответствующих организаций, помогали важным мероприятиям типа гей-парадов, и прочими. В ответ всякие люди из штата попытались организовать бойкот продукции "Диснея".И вот сейчас дело дошло до бойкота совсем другого рода, по поводу которого корреспондент издания "Американский мыслитель" имел долгие беседы с Роном Десантисом. Который поведал много подробностей дела, связанного с местностью под названием "Тростниковый ручей" размером с два Манхэттена. Ее приобрел у штата в 1965 году лично Уолт Дисней. Это парк, отели, зона отдыха и многое другое.Флоридские законодатели, будучи в ярости от кампании против штата, начатой корпорацией, в какой-то момент пригрозили лишить диснеевцев всех привилегий, особенно налоговых, которые те постепенно себе обеспечили в своей заводи за эти годы. И процесс этот пошел. Но тут Десантис стал разбираться и поразился — он на своем посту просто не знал, что имел дело, по сути, с особым и никаким властям не подчиняющимся анклавом в лучшей части его штата. Он попросту не получал оттуда никакой информации. Получилось, что еще неизвестно, кто кого может шантажировать отъемом этого феодального и неподотчетного "Тростникового ручья" площадью примерно в сорок квадратных километров.Представьте, что происходит, когда из района или города уходит градообразующее предприятие (знаем, плавали). Вокруг "ручья" образовались поселки обслуживающего персонала, если хозяева этих мест уйдут, жизнь оставшихся станет дороже на четверть, при этом чем зарабатывать — неясно. А еще есть вопрос про один миллиард долларов, которые "Дисней" должен, но теперь не отдаст.Здесь важны выводы, которые этот кандидат в президенты делает из начавшейся борьбы. Вот такие: против нас "ведет джихад" громадная компания, чья власть равна государственной. Такого не должно быть не только во Флориде, а и в США в целом. И это не только "Дисней", это еще и Google и многие другие — "они доминируют в нашем обществе", они подрывают культуру страны, ее институты и традиции. И битва идет за то, "что это означает — быть американцем".В итоге получается, что еще неизвестно, что хуже. Гражданская война с марширующими армиями и летящими истребителями, или то, что довольно давно происходит в США — мучительные и безнадежные попытки людей, корпораций, штатов с совершенно разными взглядами на жизнь как-то порвать друг с другом и жить так, как хочется.

https://ria.ru/20220419/disney-1784183028.html

https://ria.ru/20170811/1500174716.html

https://ria.ru/20230429/desantis-1868640638.html

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аналитика, технологии, сша, флорида, калифорния, рон десантис, уолт дисней, дональд трамп, google