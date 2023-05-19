https://ria.ru/20230519/diplomatiya-1872897707.html

В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве

В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве - РИА Новости, 19.05.2023

В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве

В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе будут в Москве, поскольку состоится... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:12

2023-05-19T13:12

2023-05-19T13:12

москва

армения

азербайджан

никол пашинян

ильхам алиев

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе будут в Москве, поскольку состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На следующей неделе действительно мы будем заниматься вопросами евразийской интеграции. Будет и Евразийский экономический форум, и заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве. И мы рассчитываем, что и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян будут в Москве. По возможным контактам будем своевременно вас информировать", - сказал Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая.

https://ria.ru/20230519/dinamika-1872875986.html

москва

армения

азербайджан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, в мире