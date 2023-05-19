https://ria.ru/20230519/diplomatiya-1872897707.html
В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве
В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве - РИА Новости, 19.05.2023
В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве
В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе будут в Москве, поскольку состоится... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:12
2023-05-19T13:12
2023-05-19T13:12
москва
армения
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе будут в Москве, поскольку состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На следующей неделе действительно мы будем заниматься вопросами евразийской интеграции. Будет и Евразийский экономический форум, и заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве. И мы рассчитываем, что и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян будут в Москве. По возможным контактам будем своевременно вас информировать", - сказал Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая.
https://ria.ru/20230519/dinamika-1872875986.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, в мире
Москва, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве
Песков: в Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян на следующей неделе будут в Москве
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе будут в Москве, поскольку состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На следующей неделе действительно мы будем заниматься вопросами евразийской интеграции. Будет и Евразийский экономический форум, и заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве. И мы рассчитываем, что и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян будут в Москве. По возможным контактам будем своевременно вас информировать", - сказал Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая.
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