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В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве - РИА Новости, 19.05.2023
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13:12 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/diplomatiya-1872897707.html
В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве
В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве - РИА Новости, 19.05.2023
В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве
В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе будут в Москве, поскольку состоится... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:12
2023-05-19T13:12
москва
армения
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе будут в Москве, поскольку состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На следующей неделе действительно мы будем заниматься вопросами евразийской интеграции. Будет и Евразийский экономический форум, и заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве. И мы рассчитываем, что и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян будут в Москве. По возможным контактам будем своевременно вас информировать", - сказал Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая.
https://ria.ru/20230519/dinamika-1872875986.html
москва
армения
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москва, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, в мире
Москва, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян встретятся в Москве

Песков: в Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян на следующей неделе будут в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе будут в Москве, поскольку состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На следующей неделе действительно мы будем заниматься вопросами евразийской интеграции. Будет и Евразийский экономический форум, и заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве. И мы рассчитываем, что и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян будут в Москве. По возможным контактам будем своевременно вас информировать", - сказал Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая.
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МоскваАрменияАзербайджанНикол ПашинянИльхам АлиевДмитрий ПесковВ мире
 
 
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