https://ria.ru/20230519/dialogkultur-1872699650.html
В Петербурге откроется Международный медиафорум "Диалог культур"
В Петербурге откроется Международный медиафорум "Диалог культур" - РИА Новости, 19.05.2023
В Петербурге откроется Международный медиафорум "Диалог культур"
Сегодня, 19 мая, в Петербурге открывается XVII Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур", сообщает пресс-служба проекта. Он пройдет в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:00
2023-05-19T07:00
2023-05-19T07:00
культура
новости культуры
журналистика
санкт-петербург
государственный эрмитаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/95665/90/956659002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebb72d5115fcb315ab16e8bb8c3bb397.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сегодня, 19 мая, в Петербурге открывается XVII Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур", сообщает пресс-служба проекта. Он пройдет в Государственном Эрмитаже. В этом году приедут эксперты из 15 стран. Среди них журналисты и представители креативных индустрий Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской области.В первый день молодые представители СМИ обсудят диалог культур в медиапространстве Евразии. Также на форуме подведут итоги Всероссийского конкурса "Я живу в России". Победителей памятными дипломами наградит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.20 мая в Большой анфиладе Главного Штаба откроется Международная фотовыставка "Я здесь живу: 400 лучших работ молодых авторов Евразии". На Форуме будет Фестиваль документальных фильмов, телевизионных программ и видеопроектов для цифровых платформ "Я здесь живу". В программе работы из 14 стран. После двух дней работы в Эрмитаже участники форума и студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения поедут в Гатчину, Шлиссельбург, Тосно, Выборг, Великий Новгород, Петрозаводск и Псков. Они создадут репортажи "Один день в России" о Северо-Западном регионе.XVII "Диалог культур" проводится Медиаконгрессом "Содружество журналистов", Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России, Фондом "Русский мир", при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив, Международной академии телевидения и радио, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.Медиа-Форум завершится 23 мая.
https://ria.ru/20230430/teatr-1868804123.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/95665/90/956659002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69b4315650f00844ef58604c6adcd0e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, журналистика, санкт-петербург, государственный эрмитаж
Культура, Новости культуры, журналистика, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж
В Петербурге откроется Международный медиафорум "Диалог культур"
В Петербурге откроется Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур"
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сегодня, 19 мая, в Петербурге открывается XVII Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур", сообщает пресс-служба проекта. Он пройдет в Государственном Эрмитаже.
В этом году приедут эксперты из 15 стран. Среди них журналисты и представители креативных индустрий Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской области.
«
"На протяжении 17 лет форум остается местом, где участники в формате диалога ищут ответы на современные медиавызовы, представляют свои проекты, направленные на сближение различных культур", — уточняется в пресс-релизе.
В первый день молодые представители СМИ обсудят диалог культур в медиапространстве Евразии. Также на форуме подведут итоги Всероссийского конкурса "Я живу в России". Победителей памятными дипломами наградит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
20 мая в Большой анфиладе Главного Штаба откроется Международная фотовыставка "Я здесь живу: 400 лучших работ молодых авторов Евразии".
«
"Мы – музей мировых культур, и главный наш смысл сделать так, чтобы существовал диалог культур. Если его нет, происходят войны памяти", – говорит Михаил Пиотровский.
На Форуме будет Фестиваль документальных фильмов, телевизионных программ и видеопроектов для цифровых платформ "Я здесь живу". В программе работы из 14 стран.
После двух дней работы в Эрмитаже участники форума и студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения поедут в Гатчину, Шлиссельбург, Тосно, Выборг, Великий Новгород, Петрозаводск и Псков. Они создадут репортажи "Один день в России" о Северо-Западном регионе.
«
"Наш медиафорум помогает разглядеть свою же идентичность глазами представителя другой культуры. На Диалоге становится особенно очевидно, что такая бескрайняя и непознанная Евразия на самом деле сплетена будто бы невидимыми, но прочными узами диалогов на разных уровнях, — рассказывает председатель оргкомитета Ашот Джазоян.
XVII "Диалог культур" проводится Медиаконгрессом "Содружество журналистов", Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России, Фондом "Русский мир", при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив, Международной академии телевидения и радио, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Медиа-Форум завершится 23 мая.
Во Владикавказе открыли Дом Вахтангова