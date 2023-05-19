https://ria.ru/20230519/dialogkultur-1872699650.html

В Петербурге откроется Международный медиафорум "Диалог культур"

В Петербурге откроется Международный медиафорум "Диалог культур" - РИА Новости, 19.05.2023

В Петербурге откроется Международный медиафорум "Диалог культур"

Сегодня, 19 мая, в Петербурге открывается XVII Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур", сообщает пресс-служба проекта. Он пройдет в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:00

2023-05-19T07:00

2023-05-19T07:00

культура

новости культуры

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санкт-петербург

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сегодня, 19 мая, в Петербурге открывается XVII Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур", сообщает пресс-служба проекта. Он пройдет в Государственном Эрмитаже. В этом году приедут эксперты из 15 стран. Среди них журналисты и представители креативных индустрий Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской области.В первый день молодые представители СМИ обсудят диалог культур в медиапространстве Евразии. Также на форуме подведут итоги Всероссийского конкурса "Я живу в России". Победителей памятными дипломами наградит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.20 мая в Большой анфиладе Главного Штаба откроется Международная фотовыставка "Я здесь живу: 400 лучших работ молодых авторов Евразии". На Форуме будет Фестиваль документальных фильмов, телевизионных программ и видеопроектов для цифровых платформ "Я здесь живу". В программе работы из 14 стран. После двух дней работы в Эрмитаже участники форума и студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения поедут в Гатчину, Шлиссельбург, Тосно, Выборг, Великий Новгород, Петрозаводск и Псков. Они создадут репортажи "Один день в России" о Северо-Западном регионе.XVII "Диалог культур" проводится Медиаконгрессом "Содружество журналистов", Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России, Фондом "Русский мир", при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив, Международной академии телевидения и радио, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.Медиа-Форум завершится 23 мая.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, журналистика, санкт-петербург, государственный эрмитаж