https://ria.ru/20230519/deputat-1872791184.html
В Госдуме назвали сборищем фриков совет Зеленского по "деоккупации" Крыма
В Госдуме назвали сборищем фриков совет Зеленского по "деоккупации" Крыма - РИА Новости, 19.05.2023
В Госдуме назвали сборищем фриков совет Зеленского по "деоккупации" Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал созданный Владимиром Зеленский совет по "деоккупации" Крыма сборищем фриков, которому если и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T02:24
2023-05-19T02:24
2023-05-19T02:24
россия
украина
севастополь
владимир зеленский
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал созданный Владимиром Зеленский совет по "деоккупации" Крыма сборищем фриков, которому если и проводить собрания, то только в психбольнице. В четверг на сайте представительства Зеленского появился его указ о создании "консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Республики Крым и города Севастополя". "Этот совет - наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее. Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице. У нас в Крыму есть хорошая клиника, готовы обеспечить всю эту публику хорошим лечением и занятным времяпрепровождением, чтобы больше в голову не лезли дурные мысли", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, любые попытки посягательства на Крым будут иметь для агрессора непоправимые последствия. "Зеленскому стоит не советы по Крыму создавать, а уже начинать готовить кандидатуры для формирования правительства в изгнании, попутно присматривая место на Западе, где можно было бы скрыться от народного гнева", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230518/krym-1872535746.html
https://ria.ru/20230406/krym-1863370532.html
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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф, оон
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН
В Госдуме назвали сборищем фриков совет Зеленского по "деоккупации" Крыма
Депутат Шеремет: созданный Зеленским совет по "деоккупации" Крыма является сборищем фриков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал созданный Владимиром Зеленский совет по "деоккупации" Крыма сборищем фриков, которому если и проводить собрания, то только в психбольнице.
В четверг на сайте представительства Зеленского появился его указ о создании "консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Республики Крым и города Севастополя".
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"Этот совет - наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее. Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице. У нас в Крыму есть хорошая клиника, готовы обеспечить всю эту публику хорошим лечением и занятным времяпрепровождением, чтобы больше в голову не лезли дурные мысли", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, любые попытки посягательства на Крым будут иметь для агрессора непоправимые последствия.
"Зеленскому стоит не советы по Крыму создавать, а уже начинать готовить кандидатуры для формирования правительства в изгнании, попутно присматривая место на Западе, где можно было бы скрыться от народного гнева", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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