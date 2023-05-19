https://ria.ru/20230519/chernega-1872841466.html

Глава юридического отдела РПЦ: госсобственность на "Троицу" сохранится

Глава юридического отдела РПЦ: госсобственность на "Троицу" сохранится - РИА Новости, 19.05.2023

Глава юридического отдела РПЦ: госсобственность на "Троицу" сохранится

Передачу Русской православной церкви иконы Андрея Рублева "Троица" и раки святого благоверного князя Александра Невского патриарх Московский и всея Руси Кирилл... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:00

2023-05-19T11:00

2023-05-19T12:11

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интервью - религия и мировоззрение

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Передачу Русской православной церкви иконы Андрея Рублева "Троица" и раки святого благоверного князя Александра Невского патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал историческим событием и в обращении к президенту России вместе с Синодом отметил: она произошла в судьбоносный для страны час. Однако это событие не только стало поводом для радости верующих за возвращение реликвий в молитвенное пространство храма, но и вызвало множество вопросов о том, каковы будут их дальнейшие судьба и статус, как будет обеспечиваться их сохранность. На них в эксклюзивном интервью РИА Новости ответила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).– Матушка Ксения, после передачи Церкви "Троицы" Рублева и раки Александра Невского было слышно много голосов против этого. Оправданы ли с правовой точки зрения претензии со стороны части общественности к тому, что предметы со статусом памятников искусства передаются из государственной собственности в собственность Церкви?– С правовой точки зрения, такие претензии не оправданы, поскольку в силу прямого указания ст. 14 Федерального закона от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" музейные ценности составляют исключительную собственность государства.– Кто, на ваш взгляд, должен нести ответственность и оплачивать сохранение артефактов, и может ли ответственность быть совместной для музеев и Церкви?– Безусловно, ответственность должна быть совместной. В частности, у раки имеется два правообладателя – Санкт-Петербургская епархия и Эрмитаж. Кроме того, обе стороны в равной степени заинтересованы в хранении раки как святыни и национального достояния. Это касается и "Троицы" Андрея Рублева.– Учитывая, что рака не в собственности Церкви, кто будет оплачивать содержание ее в надлежащих условиях – Церковь или музей? И как будет страховаться рублевская Троица?– Содержание реликвий будет осуществляться сторонами договора, в том числе с привлечением третьих лиц, что предусмотрено типовой формой договора. Например, согласно договору безвозмездного пользования ракой финансирование реставрационных и консервационных работ может осуществляться третьими лицами на основании договора с религиозной организацией, а также в рамках программ государственной поддержки. Данное положение включено в договор согласно типовой форме, утвержденной Минкультуры.Типовая форма договора безвозмездного пользования музейными предметами религиозного назначения, утвержденная приказом Минкультуры России от 10.06.2022 №964, не обязывает ни религиозную организацию, ни музей страховать музейные предметы за свой счет. Договор безвозмездного пользования ракой предусматривает положение, согласно которому страхование раки от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке осуществляется в пользу Эрмитажа за счет привлеченных средств.– Рублевская "Троица" была возвращена Русской православной церкви президентским указом. А каковы были правовые основания передачи раки Александра Невского?– Порядок передачи религиозным организациям музейных предметов религиозного назначения, составляющих государственную часть Музейного фонда РФ, регулируется постановлением правительства РФ от 30.06.2001 №490 "О порядке передачи религиозным организациям находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения, отнесенного к музейным предметам и музейным коллекциям…". В свою очередь, типовая форма договора безвозмездного пользования музейными предметами религиозного назначения утверждена приказом Минкультуры России от 10.06.2022 N 964.Заключенный Государственным Эрмитажем и Санкт-Петербургской епархией договор соответствует типовой форме. Он утвержден министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.– Могут ли они стать прецедентом для возвращения национализированных святынь? Как сейчас это регулируется законом, есть ли сложности?– Я не считаю передачу раки прецедентом, поскольку имеется много других случаев передачи религиозным организациям Русской православной церкви музейных ценностей религиозного назначения. Так, например, только в Москве в безвозмездное пользование Новодевичьего монастыря передана 271 икона в составе пяти иконостасов, находящихся в оперативном управлении Государственного исторического музея. Или другой пример: в безвозмездном пользовании Патриаршего подворья при храме Живоначальной Троицы в Останкино Москвы находится 149 икон,включенных в состав государственной части Музейного фонда РФ и находящихся в оперативном управлении государственного музея-заповедника "Останкино и Кусково".– Судя по сообщению Эрмитажа, рака Александра Невского передается Церкви на 49 лет и не в собственность, а в "безвозмездное пользование". Почему не идет речь о собственности Церкви на раку?– В силу прямого указания ст. 14 Федерального закона от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, являются исключительной государственной собственностью. В этой связи такие предметы не могут отчуждаться в собственность граждан и организаций. Соответственно, Церковь не может стать собственником музейных ценностей религиозного назначения.В соответствии с постановлением правительства РФ от 30.06.2001 №490 рака, как музейный предмет, после передачи в безвозмездное пользование епархии, останется в оперативном управлении Эрмитажа. Таким образом, рака будет иметь двух правообладателей: музей и религиозную организацию. С точки зрения музейного хранения, меняется лишь место ее экспонирования. При этом передачей этой реликвии Церкви создаются условия для раскрытия ее потенциала как предмета религиозного почитания, имеющего сакральный характер.– Предусмотрено ли автоматическое продление этого договора или перевод раки в собственность Церкви до или после его истечения?– Договор заключен в соответствии с утвержденной Минкультуры России типовой формой, согласно которой религиозная организация за шесть месяцев до истечения срока договора направляет в музей письмо о его продлении, на основании которого происходит пролонгация договора. Переоформление раки в собственность Церкви невозможно, поскольку рака находится в исключительной государственной собственности.– В таком случае, сохраняется ли собственность государства на "Троицу" Рублева, раз подобные артефакты являются исключительной государственной собственностью?– Государственная собственность на икону сохранится. Религиозная организация вправе получить ее только в безвозмездное пользование.– Будут ли перенесены в раку непосредственно мощи Александра Невского? Каким образом это может быть сделано – с крестным ходом, за особым богослужением или молитвой – и может ли принять в этом участие патриарх Московский и всея Руси?– Конечно, для этих целей и осуществлена передача раки. Надеемся, что перемещение мощей в раку состоится с участием патриарха 12 сентября сего года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского.– Будут ли допущены к раке верующие, желающие приложиться к мощам, прописано ли это в договоре с музеем?– Целью передачи раки в безвозмездное пользование епархии является обеспечение свободного доступа к ней верующих, поскольку договором предусмотрено, что рака передается для использования в богослужебных и иных религиозных целях. Вместе с тем следует учитывать, что речь идет о музейной ценности, сохранение которой – сфера ответственности правообладателей, епархии и Эрмитажа. Поэтому верующие будут прикладываться к святыне при соблюдении всех необходимых требований, обеспечивающих сохранность раки.– Возможно ли при этом будет поддерживать требуемый Эрмитажем температурный и влажностный режим хранения раки?– Существенным условием договора является соблюдение условий режимов хранения музейных предметов – температуры и влажности воздуха, светового, биологического режима. Несоответствие установленным требованиям является основанием для досрочного расторжения договора. Работы по оснащению помещения Благовещенской церкви, где будет размещаться рака, необходимыми инженерными системами уже ведутся.– Эрмитаж заявлял, что в случае нарушения условий хранения имеет право в одностороннем порядке прекратить действие договора. Так ли это, согласна ли с этим Церковь? Есть ли механизм решения конфликтов, относящихся к соблюдению условий хранения раки Невского и "Троицы"?– Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным ГК РФ. При этом расторжение договора в одностороннем порядке по требованию Эрмитажа возможно только на основании решения суда (п. 2.2.3 договора, ч. 1 ст. 698 ГК РФ). Вместе с тем, при нарушении режимов хранения Эрмитаж вправе отказаться от договора во внесудебном порядке.Договором предусмотрено, что в случае неурегулирования сторонами разногласий в претензионном порядке спор передается на разрешение в суд по месту нахождения ответчика. Вместе с тем, с учетом того, что гарантами, утвердившими договор, выступают Минкультуры России и Русская Православная Церковь, разногласия будут урегулированы сторонами на площадке Минкультуры России.

https://ria.ru/20230516/troitsa-1872192731.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, русская православная церковь, православие, религия, интервью - религия и мировоззрение