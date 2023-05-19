https://ria.ru/20230519/chatgpt-1872804735.html
ChatGPT оказался самой популярной нейросетью у россиян
ChatGPT оказался самой популярной нейросетью у россиян - РИА Новости, 19.05.2023
ChatGPT оказался самой популярной нейросетью у россиян
ChatGPT пользуется наибольшей среди нейросетей популярностью у россиян, обошел по этому показателю генератор изображений Midjourney, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:36
2023-05-19T07:36
2023-05-19T07:36
андрей калинин
hi-tech mail.ru
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ChatGPT пользуется наибольшей среди нейросетей популярностью у россиян, обошел по этому показателю генератор изображений Midjourney, заявили РИА Новости в Hi-Tech Mail.ru, проведя анализ собственной аудитории. При этом половина опрошенных верят, что нейросети способны заменить человека, но только в решении рутинных задач, а еще четверть убеждены, что ИИ заменит людей повсеместно. При этом 23% скептически относятся к этой технологии и полагают, что такого не произойдет ни в одной сфере. Как считают респонденты, больше всего нейросети могут пригодиться в промышленности и производстве (28%), медицине (27%), сервисном обслуживании (19%) и образовании и науке (12%). В меньшей степени они верят в потенциал нейросетей при создании произведений искусства (3%). "Популярность нейросетей сейчас чем-то напоминает "Золотую лихорадку". Такое ощущение, что все бросились искать "подсказки" и способы их создания, чтобы извлечь из моделей все более и более волшебные применения. Очевиден огромный потенциал технологий, которые действительно могут стать помощниками в повседневном рутинном труде", - отметил вице-президент VK по технологиям искусственного интеллекта Андрей Калинин, слова которого приводятся в сообщении. Исследование провели на сайте Hi-Tech Mail.ru с 12 по 17 мая 2023 года, в нем приняли участие 7500 читателей проекта.
https://ria.ru/20230418/truthgpt-1865955600.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей калинин, hi-tech mail.ru, общество
Андрей Калинин, Hi-Tech Mail.ru, Общество
ChatGPT оказался самой популярной нейросетью у россиян
Hi-Tech Mail.ru: наибольшей популярностью среди нейросетей у россиян пользуется ChatGPT
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ChatGPT пользуется наибольшей среди нейросетей популярностью у россиян, обошел по этому показателю генератор изображений Midjourney, заявили РИА Новости в Hi-Tech Mail.ru, проведя анализ собственной аудитории.
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"Самым популярным у россиян оказался ChatGPT – им пользовались 11% аудитории Hi-Tech Mail.ru. Генератор изображений Midjourney менее востребован – его тестировали 2% респондентов. Оба инструмента попробовали 6% опрошенных", - выяснили специалисты. В то же время почти половина респондентов - 48% - не тестировали ChatGPT и Midjourney, и не хотят пробовать. Треть россиян, наоборот, готовы их протестировать, но пока этого не сделали. Остальные пользовались другими чат-ботами и сервисами для генерации изображений.
При этом половина опрошенных верят, что нейросети способны заменить человека, но только в решении рутинных задач, а еще четверть убеждены, что ИИ заменит людей повсеместно. При этом 23% скептически относятся к этой технологии и полагают, что такого не произойдет ни в одной сфере.
Как считают респонденты, больше всего нейросети могут пригодиться в промышленности и производстве (28%), медицине (27%), сервисном обслуживании (19%) и образовании и науке (12%). В меньшей степени они верят в потенциал нейросетей при создании произведений искусства (3%).
"Популярность нейросетей сейчас чем-то напоминает "Золотую лихорадку". Такое ощущение, что все бросились искать "подсказки" и способы их создания, чтобы извлечь из моделей все более и более волшебные применения. Очевиден огромный потенциал технологий, которые действительно могут стать помощниками в повседневном рутинном труде", - отметил вице-президент VK по технологиям искусственного интеллекта Андрей Калинин
, слова которого приводятся в сообщении.
Исследование провели на сайте Hi-Tech Mail.ru с 12 по 17 мая 2023 года, в нем приняли участие 7500 читателей проекта.
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