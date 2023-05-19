https://ria.ru/20230519/bonya-1872874903.html
В Сети высмеяли "вампирский" макияж Виктории Бони на Каннском кинофестивале
В Сети высмеяли "вампирский" макияж Виктории Бони на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 19.05.2023
В Сети высмеяли "вампирский" макияж Виктории Бони на Каннском кинофестивале
В Сети высмеяли Викторию Боню за грубый темный макияж, который ей сделал визажист для выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:05
2023-05-19T13:05
2023-05-19T13:05
шоубиз
виктория боня
стиль жизни
каннский кинофестиваль
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Сети высмеяли Викторию Боню за грубый темный макияж, который ей сделал визажист для выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Боня появилась на дорожке в пышном алом платье с открытыми плечами. Соблазнительный наряд дополнили массивные длинные серьги с рубинами и испортили тяжелый макияж и чересчур зализанная прическа. Они, по мнению пользователей, превратили теледиву в подружку Дракулы. Однако среди комментаторов нашлись те, кому выход Виктории пони понравился. Более того, они его назвали "потрясающим". Образ в красном наряде стал для Виктории Бони вторым на 76-ом Каннском кинофестивале. В первый день она пришла на смотр в зеленом платье, декорированном перьями. Боня посещает фестиваль как гостья уже десять лет, из-за чего не раз сталкивалась с критикой. Многим интересно, за какие заслуги ее приглашают, и платит ли она за вход. По словам знаменитости, организаторы заинтересованы в медийных персонах, таких, как она.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория боня, стиль жизни, каннский кинофестиваль, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Виктория Боня, Стиль жизни, Каннский кинофестиваль, Новости шоу-бизнеса
В Сети высмеяли "вампирский" макияж Виктории Бони на Каннском кинофестивале
Ведущая Виктория Боня испугала подписчиков "вампирским" макияжем на кинофестивале в Каннах
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Сети высмеяли Викторию Боню за грубый темный макияж, который ей сделал визажист для выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля.
Боня появилась на дорожке в пышном алом платье с открытыми плечами. Соблазнительный наряд дополнили массивные длинные серьги с рубинами и испортили тяжелый макияж и чересчур зализанная прическа. Они, по мнению пользователей, превратили теледиву в подружку Дракулы.
«
"Вика стала похожа на вампира!", "Волосы зализаны и макияж грубый", "Неудачный образ из-за ужасного макияжа", "Макияж пугающий!" – отреагировали комментаторы.
Однако среди комментаторов нашлись те, кому выход Виктории пони понравился. Более того, они его назвали "потрясающим".
«
"Роскошно!", "Красиво, вам идет!", "Выглядите потрясающе!", "Все ваши образы великолепны!" – отметили поклонники ведущей.
Образ в красном наряде стал для Виктории Бони вторым на 76-ом Каннском кинофестивале. В первый день она пришла на смотр в зеленом платье, декорированном перьями.
Боня посещает фестиваль как гостья уже десять лет, из-за чего не раз сталкивалась с критикой. Многим интересно, за какие заслуги ее приглашают, и платит ли она за вход. По словам знаменитости, организаторы заинтересованы в медийных персонах, таких, как она.
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