https://ria.ru/20230519/bonya-1872874903.html

В Сети высмеяли "вампирский" макияж Виктории Бони на Каннском кинофестивале

В Сети высмеяли "вампирский" макияж Виктории Бони на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 19.05.2023

В Сети высмеяли "вампирский" макияж Виктории Бони на Каннском кинофестивале

В Сети высмеяли Викторию Боню за грубый темный макияж, который ей сделал визажист для выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:05

2023-05-19T13:05

2023-05-19T13:05

шоубиз

виктория боня

стиль жизни

каннский кинофестиваль

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872855934_0:68:3029:1772_1920x0_80_0_0_e370df2b44f0474f4b812654eee7342f.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Сети высмеяли Викторию Боню за грубый темный макияж, который ей сделал визажист для выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Боня появилась на дорожке в пышном алом платье с открытыми плечами. Соблазнительный наряд дополнили массивные длинные серьги с рубинами и испортили тяжелый макияж и чересчур зализанная прическа. Они, по мнению пользователей, превратили теледиву в подружку Дракулы. Однако среди комментаторов нашлись те, кому выход Виктории пони понравился. Более того, они его назвали "потрясающим". Образ в красном наряде стал для Виктории Бони вторым на 76-ом Каннском кинофестивале. В первый день она пришла на смотр в зеленом платье, декорированном перьями. Боня посещает фестиваль как гостья уже десять лет, из-за чего не раз сталкивалась с критикой. Многим интересно, за какие заслуги ее приглашают, и платит ли она за вход. По словам знаменитости, организаторы заинтересованы в медийных персонах, таких, как она.

https://ria.ru/20230517/bonya-1872353697.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

виктория боня, стиль жизни, каннский кинофестиваль, новости шоу-бизнеса