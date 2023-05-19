https://ria.ru/20230519/biryukov-1872859846.html

Бирюков: около 680 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

Бирюков: около 680 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 19.05.2023

Бирюков: около 680 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства с начала этого года проверили около 680 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:42

2023-05-19T11:42

2023-05-19T11:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823394531_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c201c68a0e3d556ebbe5764ed495d388.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с начала этого года проверили около 680 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Плановые проверки газового оборудования в жилом фонде организуются ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно проводится диагностика внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили около 680 тысяч газовых плит, что составляет больше трети от общего числа", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что если специалисты выявляют нарушения, то сразу их оперативно устраняют. Для жителей проводят инструктаж, выдают соответствующие памятки. "На сегодняшний день в столице более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно контролировать его состояние и срок работы. Регулярные проверочные мероприятия позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные приборы, предупредить владельцев об опасности их использования", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу практически невозможно. В пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.

https://ria.ru/20230517/obsledovanie-1872356284.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков