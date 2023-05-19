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Бирюков: около 680 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 19.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:42 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/biryukov-1872859846.html
Бирюков: около 680 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года
Бирюков: около 680 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 19.05.2023
Бирюков: около 680 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства с начала этого года проверили около 680 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:42
2023-05-19T11:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с начала этого года проверили около 680 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Плановые проверки газового оборудования в жилом фонде организуются ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно проводится диагностика внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили около 680 тысяч газовых плит, что составляет больше трети от общего числа", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что если специалисты выявляют нарушения, то сразу их оперативно устраняют. Для жителей проводят инструктаж, выдают соответствующие памятки. "На сегодняшний день в столице более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно контролировать его состояние и срок работы. Регулярные проверочные мероприятия позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные приборы, предупредить владельцев об опасности их использования", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу практически невозможно. В пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: около 680 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования
Проверка газового оборудования - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка газового оборудования
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с начала этого года проверили около 680 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Плановые проверки газового оборудования в жилом фонде организуются ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно проводится диагностика внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили около 680 тысяч газовых плит, что составляет больше трети от общего числа", - отметил Бирюков.
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Заммэра пояснил, что если специалисты выявляют нарушения, то сразу их оперативно устраняют. Для жителей проводят инструктаж, выдают соответствующие памятки.
"На сегодняшний день в столице более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно контролировать его состояние и срок работы. Регулярные проверочные мероприятия позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные приборы, предупредить владельцев об опасности их использования", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу практически невозможно.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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