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Власти Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 19.05.2023
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19:38 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/bespilotniki-1873024900.html
Власти Тверской области продлили запрет на использование беспилотников
Власти Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 19.05.2023
Власти Тверской области продлили запрет на использование беспилотников
Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление, продлевающее запрет на использование беспилотников до 1 июля, сообщило правительство региона. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:38
2023-05-19T19:38
игорь руденя
россия
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РЯЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление, продлевающее запрет на использование беспилотников до 1 июля, сообщило правительство региона. В апреле правительство области информировало о введении запрета на использование беспилотников до 15 мая. "В Тверской области до 1 июля 2023 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов независимо от их массы. Соответствующее постановление подписано губернатором Игорем Руденей. Запрет введен на территории региона с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что антитеррористическая комиссия области разработала алгоритм действий для жителей региона при обнаружении в воздушном пространстве беспилотного судна. В частности, граждане должны сообщить об этом по телефону "112" или в дежурные службы УМВД и УФСБ. В случае получения от служб дополнительных указаний и рекомендаций действовать в соответствии с ними.
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игорь руденя, россия
Игорь Руденя, Россия
Власти Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

Власти Тверской области продлили запрет на использование беспилотников до 1 июля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление, продлевающее запрет на использование беспилотников до 1 июля, сообщило правительство региона.
В апреле правительство области информировало о введении запрета на использование беспилотников до 15 мая.
"В Тверской области до 1 июля 2023 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов независимо от их массы. Соответствующее постановление подписано губернатором Игорем Руденей. Запрет введен на территории региона с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что антитеррористическая комиссия области разработала алгоритм действий для жителей региона при обнаружении в воздушном пространстве беспилотного судна. В частности, граждане должны сообщить об этом по телефону "112" или в дежурные службы УМВД и УФСБ. В случае получения от служб дополнительных указаний и рекомендаций действовать в соответствии с ними.
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