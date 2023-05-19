https://ria.ru/20230519/bespilotniki-1873024900.html

Власти Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

Власти Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 19.05.2023

Власти Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление, продлевающее запрет на использование беспилотников до 1 июля, сообщило правительство региона. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:38

2023-05-19T19:38

2023-05-19T19:38

игорь руденя

россия

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РЯЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление, продлевающее запрет на использование беспилотников до 1 июля, сообщило правительство региона. В апреле правительство области информировало о введении запрета на использование беспилотников до 15 мая. "В Тверской области до 1 июля 2023 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов независимо от их массы. Соответствующее постановление подписано губернатором Игорем Руденей. Запрет введен на территории региона с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что антитеррористическая комиссия области разработала алгоритм действий для жителей региона при обнаружении в воздушном пространстве беспилотного судна. В частности, граждане должны сообщить об этом по телефону "112" или в дежурные службы УМВД и УФСБ. В случае получения от служб дополнительных указаний и рекомендаций действовать в соответствии с ними.

https://ria.ru/20230518/bespilotniki-1872709605.html

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игорь руденя, россия