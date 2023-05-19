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На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:52 19.05.2023 (обновлено: 15:21 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/bespilotniki-1872811324.html
На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника
На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.05.2023
На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника
Российские военные уничтожили четыре беспилотника на севере Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:52
2023-05-19T15:21
специальная военная операция на украине
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре беспилотника на севере Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале."Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации.Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.На минувшей неделе командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что вокруг Крыма действует единое информационное поле для раннего обнаружения украинских средств нападения с воздуха. По словам командующего, противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на диверсионно-террористических атаках по военным объектам и критической инфраструктуре.
https://ria.ru/20230518/krym-1872574680.html
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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника

Аксенов: на севере Крыма ПВО ночью сбила четыре беспилотника, никто не пострадал

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре беспилотника на севере Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации.
Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
На минувшей неделе командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что вокруг Крыма действует единое информационное поле для раннего обнаружения украинских средств нападения с воздуха. По словам командующего, противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на диверсионно-террористических атаках по военным объектам и критической инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)
 
 
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