https://ria.ru/20230519/bespilotniki-1872811324.html
На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника
На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.05.2023
На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника
Российские военные уничтожили четыре беспилотника на севере Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:52
2023-05-19T08:52
2023-05-19T15:21
специальная военная операция на украине
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_0:173:3057:1893_1920x0_80_0_0_cef3d3055e662c260d3b33b29de937f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре беспилотника на севере Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале."Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации.Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.На минувшей неделе командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что вокруг Крыма действует единое информационное поле для раннего обнаружения украинских средств нападения с воздуха. По словам командующего, противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на диверсионно-террористических атаках по военным объектам и критической инфраструктуре.
https://ria.ru/20230518/krym-1872574680.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845604_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_54952de9ee40b2bb67ea11c813e5068b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника
Аксенов: на севере Крыма ПВО ночью сбила четыре беспилотника, никто не пострадал