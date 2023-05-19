https://ria.ru/20230519/bespilotniki-1872811324.html

На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника

На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.05.2023

На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника

Российские военные уничтожили четыре беспилотника на севере Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:52

2023-05-19T08:52

2023-05-19T15:21

специальная военная операция на украине

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре беспилотника на севере Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале."Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации.Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.На минувшей неделе командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что вокруг Крыма действует единое информационное поле для раннего обнаружения украинских средств нападения с воздуха. По словам командующего, противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на диверсионно-террористических атаках по военным объектам и критической инфраструктуре.

https://ria.ru/20230518/krym-1872574680.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)