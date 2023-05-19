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Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 19.05.2023 (обновлено: 08:50 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/bespilotnik-1872792784.html
Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой
Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой - РИА Новости, 19.05.2023
Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой
Российский беспилотник ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в ДНР. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T03:08
2023-05-19T08:50
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
в мире
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ДОНЕЦК, 19 май - РИА Новости. Российский беспилотник ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в ДНР. В распоряжении РИА Новости есть кадры работы оператора дрона группировки ВС РФ "Юг", который вел скрытое наблюдение за позициями украинских войск на авдеевском направлении. Заметив перемещение офицера, оператор вывел дрон на позицию атаки и нанес точечный удар по противнику. Украинский военный был ликвидирован. Оператору удалось быстро вывести дрон из зоны поражения украинских сил радиоэлектронной борьбы и вернуть его на базу.
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871583213.html
авдеевка
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Удар российского беспилотника по блиндажу в районе Авдеевки
Российский беспилотник ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в ДНР. Кадры работы оператора дрона группировки ВС РФ "Юг" есть в распоряжении РИА Новости.
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авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире
Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой

Российский БПЛА ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу под Авдеевкой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 май - РИА Новости. Российский беспилотник ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в ДНР.
В распоряжении РИА Новости есть кадры работы оператора дрона группировки ВС РФ "Юг", который вел скрытое наблюдение за позициями украинских войск на авдеевском направлении. Заметив перемещение офицера, оператор вывел дрон на позицию атаки и нанес точечный удар по противнику.
Украинский военный был ликвидирован. Оператору удалось быстро вывести дрон из зоны поражения украинских сил радиоэлектронной борьбы и вернуть его на базу.
Находится под нашим огневым контролем – военный РФ о взятии участка трассы H20 - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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