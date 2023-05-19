https://ria.ru/20230519/bespilotnik-1872792784.html
Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой
Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой - РИА Новости, 19.05.2023
Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой
Российский беспилотник ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в ДНР. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T03:08
2023-05-19T03:08
2023-05-19T08:50
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
в мире
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ДОНЕЦК, 19 май - РИА Новости. Российский беспилотник ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в ДНР. В распоряжении РИА Новости есть кадры работы оператора дрона группировки ВС РФ "Юг", который вел скрытое наблюдение за позициями украинских войск на авдеевском направлении. Заметив перемещение офицера, оператор вывел дрон на позицию атаки и нанес точечный удар по противнику. Украинский военный был ликвидирован. Оператору удалось быстро вывести дрон из зоны поражения украинских сил радиоэлектронной борьбы и вернуть его на базу.
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871583213.html
авдеевка
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872810562_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0d144a9798773734eaa075eaab4ed0e1.jpg
Удар российского беспилотника по блиндажу в районе Авдеевки
Российский беспилотник ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в ДНР. Кадры работы оператора дрона группировки ВС РФ "Юг" есть в распоряжении РИА Новости.
2023-05-19T03:08
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире
Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой
Российский БПЛА ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу под Авдеевкой