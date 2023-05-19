https://ria.ru/20230519/bespilotnik-1872792784.html

Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой

Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой - РИА Новости, 19.05.2023

Российский дрон ликвидировал офицера ВСУ ударом по блиндажу под Авдеевкой

Российский беспилотник ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в ДНР. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T03:08

2023-05-19T03:08

2023-05-19T08:50

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

в мире

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ДОНЕЦК, 19 май - РИА Новости. Российский беспилотник ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в ДНР. В распоряжении РИА Новости есть кадры работы оператора дрона группировки ВС РФ "Юг", который вел скрытое наблюдение за позициями украинских войск на авдеевском направлении. Заметив перемещение офицера, оператор вывел дрон на позицию атаки и нанес точечный удар по противнику. Украинский военный был ликвидирован. Оператору удалось быстро вывести дрон из зоны поражения украинских сил радиоэлектронной борьбы и вернуть его на базу.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871583213.html

авдеевка

донецкая народная республика

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Удар российского беспилотника по блиндажу в районе Авдеевки Российский беспилотник ликвидировал украинского офицера точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в ДНР. Кадры работы оператора дрона группировки ВС РФ "Юг" есть в распоряжении РИА Новости. 2023-05-19T03:08 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире