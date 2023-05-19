https://ria.ru/20230519/berluskoni-1872925041.html

Берлускони выписали из больницы спустя полтора месяца

Берлускони выписали из больницы спустя полтора месяца - РИА Новости, 19.05.2023

Берлускони выписали из больницы спустя полтора месяца

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони выписан из миланской клиники San Raffaele, куда он был госпитализирован 5 апреля,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:13

2023-05-19T14:13

2023-05-19T14:25

сильвио берлускони

в мире

италия

вперед, италия

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РИМ, 19 мая – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони выписан из миланской клиники San Raffaele, куда он был госпитализирован 5 апреля, передает корреспондент новостного телеканала Rainews24.Кортеж из нескольких автомобилей покинул территорию клиники, возле которой с утра дежурили журналисты. Ни Берлускони, ни кто-либо из его окружения не сделали никаких заявлений.После госпитализации итальянские СМИ сообщали, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версией, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала лёгочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии. Сообщалось, что политик приступил к химиотерапии. 17 апреля стало известно, что стабилизация состояния Берлускони позволила перевести его из палаты интенсивной терапии в обычную больничную палату. За полтора месяца лечащие врачи политики выпустили несколько бюллетеней о состоянии здоровья своего пациента, в которых сообщали о стабилизации клинической картины. Тогда согласно медицинским источникам, Берлускони предполагалось выписать еще две недели назад, однако эта информация подтверждения не получила.Находясь в больнице, Берлускони дважды записывал видеообращения к сторонникам. Первое было приурочено к съезду его партии "Вперед, Италия". В нем одетый в пиджак и рубашку Берлускони заверил однопартийцев, что будет с ними "с тем же энтузиазмом и приверженностью", что и в 1994 году, когда партия была основана. Спустя неделю также по видео Берлускони призвал итальянцев принять участие в предстоящих административных выборах, пошутив, что кто не голосует - плохой итальянец. Его голос выдавал некоторую усталость.В больнице политика постоянно навещали близкие друзья и члены многочисленной семьи. Рядом с Берлускони постоянно находилась его 33-летняя подруга Марта Фашина, с которой в марте прошлого года он сыграл "символическую свадьбу". 14 мая Берлускони навестила премьер-министр Джорджа Мелони, которая заверила, что он находится в очень хорошем расположении духа и быстро поправляется.

https://ria.ru/20230407/berluskoni-1863679054.html

https://ria.ru/20221021/podarok-1825630455.html

италия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сильвио берлускони, в мире, италия, вперед, италия