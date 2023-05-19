Рейтинг@Mail.ru
Берлускони выписали из больницы спустя полтора месяца - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 19.05.2023 (обновлено: 14:25 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/berluskoni-1872925041.html
Берлускони выписали из больницы спустя полтора месяца
Берлускони выписали из больницы спустя полтора месяца - РИА Новости, 19.05.2023
Берлускони выписали из больницы спустя полтора месяца
Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони выписан из миланской клиники San Raffaele, куда он был госпитализирован 5 апреля,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:13
2023-05-19T14:25
сильвио берлускони
в мире
италия
вперед, италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863799385_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_66eb3b5bbaa87e9c32682b8b1ae57454.jpg
РИМ, 19 мая – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони выписан из миланской клиники San Raffaele, куда он был госпитализирован 5 апреля, передает корреспондент новостного телеканала Rainews24.Кортеж из нескольких автомобилей покинул территорию клиники, возле которой с утра дежурили журналисты. Ни Берлускони, ни кто-либо из его окружения не сделали никаких заявлений.После госпитализации итальянские СМИ сообщали, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версией, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала лёгочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии. Сообщалось, что политик приступил к химиотерапии. 17 апреля стало известно, что стабилизация состояния Берлускони позволила перевести его из палаты интенсивной терапии в обычную больничную палату. За полтора месяца лечащие врачи политики выпустили несколько бюллетеней о состоянии здоровья своего пациента, в которых сообщали о стабилизации клинической картины. Тогда согласно медицинским источникам, Берлускони предполагалось выписать еще две недели назад, однако эта информация подтверждения не получила.Находясь в больнице, Берлускони дважды записывал видеообращения к сторонникам. Первое было приурочено к съезду его партии "Вперед, Италия". В нем одетый в пиджак и рубашку Берлускони заверил однопартийцев, что будет с ними "с тем же энтузиазмом и приверженностью", что и в 1994 году, когда партия была основана. Спустя неделю также по видео Берлускони призвал итальянцев принять участие в предстоящих административных выборах, пошутив, что кто не голосует - плохой итальянец. Его голос выдавал некоторую усталость.В больнице политика постоянно навещали близкие друзья и члены многочисленной семьи. Рядом с Берлускони постоянно находилась его 33-летняя подруга Марта Фашина, с которой в марте прошлого года он сыграл "символическую свадьбу". 14 мая Берлускони навестила премьер-министр Джорджа Мелони, которая заверила, что он находится в очень хорошем расположении духа и быстро поправляется.
https://ria.ru/20230407/berluskoni-1863679054.html
https://ria.ru/20221021/podarok-1825630455.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863799385_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_896640882ab10d73ee935f8bb8d2d29f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сильвио берлускони, в мире, италия, вперед, италия
Сильвио Берлускони, В мире, Италия, Вперед, Италия
Берлускони выписали из больницы спустя полтора месяца

Берлускони выписался из миланской больницы, куда его госпитализировали 5 апреля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони
Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 19 мая – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер страны Сильвио Берлускони выписан из миланской клиники San Raffaele, куда он был госпитализирован 5 апреля, передает корреспондент новостного телеканала Rainews24.
Кортеж из нескольких автомобилей покинул территорию клиники, возле которой с утра дежурили журналисты. Ни Берлускони, ни кто-либо из его окружения не сделали никаких заявлений.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Берлускони заверил, что справится с болезнью
7 апреля, 10:57
После госпитализации итальянские СМИ сообщали, что 86-летний политик попал в больницу из-за проблем с дыханием или, по другой версией, с сердечно-сосудистой системой. Однако позднее лечащие врачи Берлускони впервые сообщили, что причиной госпитализации стала лёгочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии. Сообщалось, что политик приступил к химиотерапии. 17 апреля стало известно, что стабилизация состояния Берлускони позволила перевести его из палаты интенсивной терапии в обычную больничную палату. За полтора месяца лечащие врачи политики выпустили несколько бюллетеней о состоянии здоровья своего пациента, в которых сообщали о стабилизации клинической картины. Тогда согласно медицинским источникам, Берлускони предполагалось выписать еще две недели назад, однако эта информация подтверждения не получила.
Находясь в больнице, Берлускони дважды записывал видеообращения к сторонникам. Первое было приурочено к съезду его партии "Вперед, Италия". В нем одетый в пиджак и рубашку Берлускони заверил однопартийцев, что будет с ними "с тем же энтузиазмом и приверженностью", что и в 1994 году, когда партия была основана. Спустя неделю также по видео Берлускони призвал итальянцев принять участие в предстоящих административных выборах, пошутив, что кто не голосует - плохой итальянец. Его голос выдавал некоторую усталость.
В больнице политика постоянно навещали близкие друзья и члены многочисленной семьи. Рядом с Берлускони постоянно находилась его 33-летняя подруга Марта Фашина, с которой в марте прошлого года он сыграл "символическую свадьбу". 14 мая Берлускони навестила премьер-министр Джорджа Мелони, которая заверила, что он находится в очень хорошем расположении духа и быстро поправляется.
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони подарок
21 октября 2022, 12:49
 
Сильвио БерлускониВ миреИталияВперед, Италия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала