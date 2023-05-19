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Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов - РИА Новости, 19.05.2023
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Шоубиз
 
16:07 19.05.2023 (обновлено: 16:52 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/bardash-1872922687.html
Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов
Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов - РИА Новости, 19.05.2023
Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов
Продюсер украинской группы Quest Pistols и хореограф Юрий Бардаш в интервью "360" призвал сбежавших за границу артистов посетить Донбасс, чтобы их простили в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:07
2023-05-19T16:52
шоубиз
знаменитости
донбасс
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украина
музыка
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Продюсер украинской группы Quest Pistols и хореограф Юрий Бардаш в интервью "360" призвал сбежавших за границу артистов посетить Донбасс, чтобы их простили в России. Он отметил, что жить вдали от родины сложно, но музыкантам следует пройти процесс перевоспитания перед возвращением. Юрий Бардаш застал начало спецоперации на отдыхе на Шри-Ланке, но не вернулся на Украину. Он открыто поддержал СВО и переехал в Россию. Недавно продюсер снял фильм о Донбассе "Звук моего региона". Он также записал трек "Позиция" с критикой украинских властей. Бардаш пообещал и в дальнейшем писать музыку о Донбассе.
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Шоубиз, Знаменитости, Донбасс, Россия, Украина, Музыка, иноагенты
Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов

Продюсер Юрий Бардаш призвал сбежавших артистов посетить Донбасс, чтобы заслужить прощения

© Метаметрика/YoutubeЮрий Бардаш
Юрий Бардаш
© Метаметрика/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Продюсер украинской группы Quest Pistols и хореограф Юрий Бардаш в интервью "360" призвал сбежавших за границу артистов посетить Донбасс, чтобы их простили в России.
«

"Помыть руки из баклажек, не мыться немного, поговорить с людьми. Вот это реабилитация, которую мы можем предложить, по моему мнению, нашим артистам", – рассказал Бардаш.

Он отметил, что жить вдали от родины сложно, но музыкантам следует пройти процесс перевоспитания перед возвращением.
«
"Жить вдали от Родины и чахнуть я не посоветую никому. Я два года жил в Лос-Анджелесе, я знаю, что такое быть не дома. Они должны перевоспитаться, осознать, что происходит", – заключил продюсер.
Юрий Бардаш застал начало спецоперации на отдыхе на Шри-Ланке, но не вернулся на Украину. Он открыто поддержал СВО и переехал в Россию. Недавно продюсер снял фильм о Донбассе "Звук моего региона".
Он также записал трек "Позиция" с критикой украинских властей. Бардаш пообещал и в дальнейшем писать музыку о Донбассе.
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