https://ria.ru/20230519/bardash-1872922687.html

Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов

Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов - РИА Новости, 19.05.2023

Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов

Продюсер украинской группы Quest Pistols и хореограф Юрий Бардаш в интервью "360" призвал сбежавших за границу артистов посетить Донбасс, чтобы их простили в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:07

2023-05-19T16:07

2023-05-19T16:52

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донбасс

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Продюсер украинской группы Quest Pistols и хореограф Юрий Бардаш в интервью "360" призвал сбежавших за границу артистов посетить Донбасс, чтобы их простили в России. Он отметил, что жить вдали от родины сложно, но музыкантам следует пройти процесс перевоспитания перед возвращением. Юрий Бардаш застал начало спецоперации на отдыхе на Шри-Ланке, но не вернулся на Украину. Он открыто поддержал СВО и переехал в Россию. Недавно продюсер снял фильм о Донбассе "Звук моего региона". Он также записал трек "Позиция" с критикой украинских властей. Бардаш пообещал и в дальнейшем писать музыку о Донбассе.

https://ria.ru/20230519/artisty-1872692195.html

донбасс

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, донбасс, россия, украина, музыка, иноагенты