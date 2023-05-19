https://ria.ru/20230519/bardash-1872922687.html
Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов
Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов - РИА Новости, 19.05.2023
Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов
Продюсер украинской группы Quest Pistols и хореограф Юрий Бардаш в интервью "360" призвал сбежавших за границу артистов посетить Донбасс, чтобы их простили в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:07
2023-05-19T16:07
2023-05-19T16:52
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Продюсер украинской группы Quest Pistols и хореограф Юрий Бардаш в интервью "360" призвал сбежавших за границу артистов посетить Донбасс, чтобы их простили в России. Он отметил, что жить вдали от родины сложно, но музыкантам следует пройти процесс перевоспитания перед возвращением. Юрий Бардаш застал начало спецоперации на отдыхе на Шри-Ланке, но не вернулся на Украину. Он открыто поддержал СВО и переехал в Россию. Недавно продюсер снял фильм о Донбассе "Звук моего региона". Он также записал трек "Позиция" с критикой украинских властей. Бардаш пообещал и в дальнейшем писать музыку о Донбассе.
https://ria.ru/20230519/artisty-1872692195.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, донбасс, россия, украина, музыка, иноагенты
Шоубиз, Знаменитости, Донбасс, Россия, Украина, Музыка, иноагенты
Продюсер Quest Pistols рассказал, как могут простить сбежавших артистов
Продюсер Юрий Бардаш призвал сбежавших артистов посетить Донбасс, чтобы заслужить прощения