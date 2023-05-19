https://ria.ru/20230519/azovstal-1872796459.html

Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по судьбе "Азовстали"

Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по судьбе "Азовстали" - РИА Новости, 19.05.2023

Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по судьбе "Азовстали"

Принято окончательное решение построить технопарк на месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, его план будет готов после разминирования... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T04:15

2023-05-19T04:15

2023-05-19T14:59

россия

мариуполь

марат хуснуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

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КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Принято окончательное решение построить технопарк на месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, его план будет готов после разминирования территории, заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.Замглавы Минстроя России Валерий Леонов 12 мая сообщал, что решение о строительстве промышленного технопарка на территории "Азовстали" пока не принято. Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны России, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230509/mariupol-1870638375.html

россия

мариуполь

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россия, мариуполь, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)