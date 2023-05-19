https://ria.ru/20230519/azovstal-1872796459.html
Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по судьбе "Азовстали"
Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по судьбе "Азовстали" - РИА Новости, 19.05.2023
Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по судьбе "Азовстали"
Принято окончательное решение построить технопарк на месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, его план будет готов после разминирования... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T04:15
2023-05-19T04:15
2023-05-19T14:59
россия
мариуполь
марат хуснуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Принято окончательное решение построить технопарк на месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, его план будет готов после разминирования территории, заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.Замглавы Минстроя России Валерий Леонов 12 мая сообщал, что решение о строительстве промышленного технопарка на территории "Азовстали" пока не принято. Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны России, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, мариуполь, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Россия, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по судьбе "Азовстали"
Хуснуллин сообщил об окончательном решении построить технопарк на месте "Азовстали"
КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Принято окончательное решение построить технопарк на месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, его план будет готов после разминирования территории, заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«
"Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на "Азовстали" только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это немаленькие деньги, это миллиарды (рублей) будет стоить. Поэтому там пока идея делать технопарк. Сейчас проводим плановое разминирование, как все разминируем, за это время будет готов и план развития "Азовстали" уже как будущего технопарка", — сказал Хуснуллин.
Замглавы Минстроя
России Валерий Леонов 12 мая сообщал, что решение о строительстве промышленного технопарка на территории "Азовстали" пока не принято.
Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны России, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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