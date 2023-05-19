https://ria.ru/20230519/atom-1872804286.html

Глава "Камы" сообщил, что "Атом" будет не только средством передвижения

Глава "Камы" сообщил, что "Атом" будет не только средством передвижения - РИА Новости, 19.05.2023

Глава "Камы" сообщил, что "Атом" будет не только средством передвижения

Новые российские электромобили "Атом", серийное производство которых планируется начать в 2025 году, благодаря высокому уровню цифровизации будут не только... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:26

2023-05-19T07:26

2023-05-19T07:26

россия

сергей когогин

технологии

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Новые российские электромобили "Атом", серийное производство которых планируется начать в 2025 году, благодаря высокому уровню цифровизации будут не только средством передвижения, но и своего рода современным гаджетом, сообщил РИА Новости гендиректор компании-автопроизводителя "Кама" Игорь Поваразднюк. Операторы каршеринга, такси и доставки - вторая группа потенциальных покупателей "Атома". По словам Поваразднюка, в России эти сервисы обладают очень высоким уровнем цифровизации по сравнению с западными аналогами, их требования давно переросли те, что могут предоставить классические автомобили. "Мы пытаемся для этих бизнесов предоставить некий инструмент в виде нашего электромобиля, который позволит им раскрыть в том числе и свой накопленный потенциал для своего цифрового продукта, получить цифровой автомобиль", - добавил он. Как анонсировалось "Камой" ранее в мае, электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, запас хода - 500 километров в зависимости от модели. По комфорту "Атом" будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 мм, ширина - 1780 мм и высота - 1615 мм. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро. Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.

https://ria.ru/20230519/atom-1872799672.html

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россия, сергей когогин, технологии