Глава "Камы" сообщил, что "Атом" будет не только средством передвижения
"Кама": электромобили "Атом" будут не только средством передвижения, но и гаджетом
Электромобиль "Атом". Архивное фото
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Новые российские электромобили "Атом", серийное производство которых планируется начать в 2025 году, благодаря высокому уровню цифровизации будут не только средством передвижения, но и своего рода современным гаджетом, сообщил РИА Новости гендиректор компании-автопроизводителя "Кама" Игорь Поваразднюк.
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"Мы выделяем две ключевых группы потребителей, первая - это срез современного поколения людей в мегаполисах, в жизнь которых достаточно глубоко проникла цифровизация. Для этой группы людей мы хотели бы предоставить новый пользовательский опыт: новую возможность ощущать автомобиль не только как транспортное средство, но как некий формат гаджета, девайса", - сказал топ-менеджер, описывая потенциального покупателя.
Операторы каршеринга, такси и доставки - вторая группа потенциальных покупателей "Атома". По словам Поваразднюка, в России эти сервисы обладают очень высоким уровнем цифровизации по сравнению с западными аналогами, их требования давно переросли те, что могут предоставить классические автомобили. "Мы пытаемся для этих бизнесов предоставить некий инструмент в виде нашего электромобиля, который позволит им раскрыть в том числе и свой накопленный потенциал для своего цифрового продукта, получить цифровой автомобиль", - добавил он.
Как анонсировалось "Камой" ранее в мае, электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, запас хода - 500 километров в зависимости от модели. По комфорту "Атом" будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 мм, ширина - 1780 мм и высота - 1615 мм. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.
Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.