Глава "Камы" рассказал, в каком ценовом сегменте будет электрокар "Атом"

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"Сейчас можно точно сказать, что электромобиль не будет находиться в премиальном сегменте. Это будет массовый сегмент, но в отличие от других марок и также "Теслы", мы создаем не только новый пользовательский опыт, но и ставим цель закрыть потребности бизнеса, у которого очень требовательный подход к стоимости владения автомобилем. Здесь нас с одной стороны подстегивает бизнес, чтобы сделать всё эффективно, с другой стороны мы пытаемся сохранить функциональность и сделать её оптимальной. Но это будет массовый ценовой сегмент", - сказал он, отвечая на вопрос о цене.