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Глава "Камы" рассказал, в каком ценовом сегменте будет электрокар "Атом" - РИА Новости, 19.05.2023
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05:46 19.05.2023 (обновлено: 05:49 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/atom-1872799672.html
Глава "Камы" рассказал, в каком ценовом сегменте будет электрокар "Атом"
Глава "Камы" рассказал, в каком ценовом сегменте будет электрокар "Атом" - РИА Новости, 19.05.2023
Глава "Камы" рассказал, в каком ценовом сегменте будет электрокар "Атом"
Стоимость российских электромобилей "Атом", серийное производство которых планируется начать в 2025 году, будет соответствовать массовому ценовому сегменту - не РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T05:46
2023-05-19T05:49
сергей когогин
технологии
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Стоимость российских электромобилей "Атом", серийное производство которых планируется начать в 2025 году, будет соответствовать массовому ценовому сегменту - не премиальному, сообщил РИА Новости гендиректор компании-автопроизводителя Игорь Поваразднюк. Как анонсировала "Кама" ранее в мае, электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, запас хода - 500 километров в зависимости от модели. По комфорту "Атом" будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 мм, ширина - 1780 мм и высота = 1615 мм. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро. Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.
https://ria.ru/20230519/elektromobil-1872797288.html
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сергей когогин, технологии
Сергей Когогин, Технологии
Глава "Камы" рассказал, в каком ценовом сегменте будет электрокар "Атом"

Глава "Камы" Поваразднюк: цена электрокара "Атом" будет соответствовать массовому сегменту

© РИА Новости / Пресс-служба "Атом" | Перейти в медиабанкПервый функциональный образец российского электромобиля "Атом"
Первый функциональный образец российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба "Атом"
Перейти в медиабанк
Первый функциональный образец российского электромобиля "Атом". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Стоимость российских электромобилей "Атом", серийное производство которых планируется начать в 2025 году, будет соответствовать массовому ценовому сегменту - не премиальному, сообщил РИА Новости гендиректор компании-автопроизводителя Игорь Поваразднюк.
«
"Сейчас можно точно сказать, что электромобиль не будет находиться в премиальном сегменте. Это будет массовый сегмент, но в отличие от других марок и также "Теслы", мы создаем не только новый пользовательский опыт, но и ставим цель закрыть потребности бизнеса, у которого очень требовательный подход к стоимости владения автомобилем. Здесь нас с одной стороны подстегивает бизнес, чтобы сделать всё эффективно, с другой стороны мы пытаемся сохранить функциональность и сделать её оптимальной. Но это будет массовый ценовой сегмент", - сказал он, отвечая на вопрос о цене.
Как анонсировала "Кама" ранее в мае, электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, запас хода - 500 километров в зависимости от модели. По комфорту "Атом" будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 мм, ширина - 1780 мм и высота = 1615 мм. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.
Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.
Первый функциональный образец российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Кама" планирует в 2025 году произвести около десяти тысяч электромобилей
Вчера, 04:47
 
Сергей КогогинТехнологии
 
 
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