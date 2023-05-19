https://ria.ru/20230519/artilleriya-1872798254.html

В Минобороны рассказали о работе артиллеристов ЦВО в зоне СВО

В Минобороны рассказали о работе артиллеристов ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 19.05.2023

В Минобороны рассказали о работе артиллеристов ЦВО в зоне СВО

Артиллеристы Центрального военного округа активно используют самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" калибром 152 миллиметра и буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б" для... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T05:12

2023-05-19T05:12

2023-05-19T05:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа активно используют самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" калибром 152 миллиметра и буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б" для поражения орудий противника в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что также орудия работают с открытых огневых позиций. "Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" и буксируемых гаубиц 2А65 "Мста-Б" группировки "Отважные" поражают живую силу и технику противника, а также замаскированные в густом лесу опорные пункты ВСУ", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20230517/boepripasy-1872369299.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность