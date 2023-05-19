Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о работе артиллеристов ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/artilleriya-1872798254.html
В Минобороны рассказали о работе артиллеристов ЦВО в зоне СВО
В Минобороны рассказали о работе артиллеристов ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 19.05.2023
В Минобороны рассказали о работе артиллеристов ЦВО в зоне СВО
Артиллеристы Центрального военного округа активно используют самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" калибром 152 миллиметра и буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б" для... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T05:12
2023-05-19T05:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950318_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_78eddea3e09afca4a9a6ebd5da7c309f.jpg
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа активно используют самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" калибром 152 миллиметра и буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б" для поражения орудий противника в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что также орудия работают с открытых огневых позиций. "Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" и буксируемых гаубиц 2А65 "Мста-Б" группировки "Отважные" поражают живую силу и технику противника, а также замаскированные в густом лесу опорные пункты ВСУ", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20230517/boepripasy-1872369299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950318_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a59b5e9d0b9ce92d836f30b3a313cd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны рассказали о работе артиллеристов ЦВО в зоне СВО

Минобороны: артиллеристы ЦВО активно используют гаубицы в для контрбатарейной борьбы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С"
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа активно используют самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" калибром 152 миллиметра и буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б" для поражения орудий противника в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"Особое внимание уделяется контрбатарейной борьбе, в ходе которой самоходные гаубицы (2С19 "Мста-С" - ред.) выкатываются на открытую местность и производят серию выстрелов по военным объектам противника, вынуждая его открыть ответный огонь. После чего расчеты оперативно меняют позицию и покидают опасный район. В это же время расчеты буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б" - ред.) проводят серию выстрелов с закрытых огневых позиций по открывшим огонь артиллерийским установкам противника", - сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что также орудия работают с открытых огневых позиций.
"Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" и буксируемых гаубиц 2А65 "Мста-Б" группировки "Отважные" поражают живую силу и технику противника, а также замаскированные в густом лесу опорные пункты ВСУ", - рассказали в МО РФ.
Работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Россия в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов для реактивной артиллерии
17 мая, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала