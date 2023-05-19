В Минобороны рассказали о работе артиллеристов ЦВО в зоне СВО
Минобороны: артиллеристы ЦВО активно используют гаубицы в для контрбатарейной борьбы
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С"
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С". Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа активно используют самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" калибром 152 миллиметра и буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б" для поражения орудий противника в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
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"Особое внимание уделяется контрбатарейной борьбе, в ходе которой самоходные гаубицы (2С19 "Мста-С" - ред.) выкатываются на открытую местность и производят серию выстрелов по военным объектам противника, вынуждая его открыть ответный огонь. После чего расчеты оперативно меняют позицию и покидают опасный район. В это же время расчеты буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б" - ред.) проводят серию выстрелов с закрытых огневых позиций по открывшим огонь артиллерийским установкам противника", - сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что также орудия работают с открытых огневых позиций.
"Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" и буксируемых гаубиц 2А65 "Мста-Б" группировки "Отважные" поражают живую силу и технику противника, а также замаскированные в густом лесу опорные пункты ВСУ", - рассказали в МО РФ.