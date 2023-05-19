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План восстановления Артемовска подготовят после освобождения города - РИА Новости, 19.05.2023
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06:08 19.05.2023 (обновлено: 10:46 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/artemovsk-1872800489.html
План восстановления Артемовска подготовят после освобождения города
План восстановления Артемовска подготовят после освобождения города - РИА Новости, 19.05.2023
План восстановления Артемовска подготовят после освобождения города
План восстановления Артемовска подготовят после его освобождения, город возможно восстановить, "страшных" разрушений там нет, заявил РИА Новости вице-премьер РФ РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T06:08
2023-05-19T10:46
артемовск
россия
мариуполь
марат хуснуллин
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. План восстановления Артемовска подготовят после его освобождения, город возможно восстановить, "страшных" разрушений там нет, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, уже сложился пул строителей, которые готовы заниматься такой восстановительной работой.Хуснуллин посетил Артемовск в конце апреля.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
https://ria.ru/20230519/azovstal-1872796459.html
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артемовск, россия, мариуполь, марат хуснуллин
Артемовск, Россия, Мариуполь, Марат Хуснуллин, XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
План восстановления Артемовска подготовят после освобождения города

Вице-премьер Хуснуллин: план восстановления Артемовска появится после освобождения города

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. План восстановления Артемовска подготовят после его освобождения, город возможно восстановить, "страшных" разрушений там нет, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«
"Когда город будет освобожден, мы составим план. Я там побывал, посмотрел степень разрушения: там есть разрушения, город похож на Мариуполь, но сказать, что там какие-то страшные разрушения, что город весь разрушен - нет, я так не скажу. Город вполне возможно восстановить. Мы уже сейчас примерно представляем бюджет, намечаем план действий. Когда оперативная обстановка позволит, мы будем его восстанавливать", - сказал Хуснуллин.
По его словам, уже сложился пул строителей, которые готовы заниматься такой восстановительной работой.
Хуснуллин посетил Артемовск в конце апреля.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
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