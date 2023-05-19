План восстановления Артемовска подготовят после освобождения города
Вице-премьер Хуснуллин: план восстановления Артемовска появится после освобождения города
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. План восстановления Артемовска подготовят после его освобождения, город возможно восстановить, "страшных" разрушений там нет, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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"Когда город будет освобожден, мы составим план. Я там побывал, посмотрел степень разрушения: там есть разрушения, город похож на Мариуполь, но сказать, что там какие-то страшные разрушения, что город весь разрушен - нет, я так не скажу. Город вполне возможно восстановить. Мы уже сейчас примерно представляем бюджет, намечаем план действий. Когда оперативная обстановка позволит, мы будем его восстанавливать", - сказал Хуснуллин.
По его словам, уже сложился пул строителей, которые готовы заниматься такой восстановительной работой.
Хуснуллин посетил Артемовск в конце апреля.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".