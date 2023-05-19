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В ВС России в этом году приняли 117 тысяч добровольцев и контрактников - РИА Новости, 19.05.2023
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16:24 19.05.2023 (обновлено: 16:58 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/armiya-1872971553.html
В ВС России в этом году приняли 117 тысяч добровольцев и контрактников
В ВС России в этом году приняли 117 тысяч добровольцев и контрактников - РИА Новости, 19.05.2023
В ВС России в этом году приняли 117 тысяч добровольцев и контрактников
С января этого года в Вооруженные силы на контракт и в состав добровольческих формирований приняли свыше 117 400 человек, сообщил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:24
2023-05-19T16:58
вооруженные силы рф
безопасность
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С января этого года в Вооруженные силы на контракт и в состав добровольческих формирований приняли свыше 117 400 человек, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.Зампред Совбеза отметил, что над мероприятиями по доукомплектованию армии работали в том числе участники этого совещания."Соответственно, из этой цифры (117 400 контрактников и добровольцев. — Прим. ред.) и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы", — подчеркнул Медведев.В свою очередь, источники в Совбезе, комментируя прошедшее совещание, отметили, что набор по контракту идет очень неплохими темпами.
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, дмитрий медведев
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
В ВС России в этом году приняли 117 тысяч добровольцев и контрактников

Медведев: с 1 января в ВС России приняли свыше 117 тысяч контрактников и добровольцев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата
Сумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С января этого года в Вооруженные силы на контракт и в состав добровольческих формирований приняли свыше 117 400 человек, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.
«

"Мы продолжаем нашу с вами работу над доукомплектованием Вооруженных сил России контрактниками в рамках указания президента на эту тему. Сегодня обсудим ситуацию, которая складывается с отбором граждан на военную службу по контракту в федеральных округах и соответствующих субъектах России в мае текущего года", — сказал он.

Зампред Совбеза отметил, что над мероприятиями по доукомплектованию армии работали в том числе участники этого совещания.
"Соответственно, из этой цифры (117 400 контрактников и добровольцев. — Прим. ред.) и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы", — подчеркнул Медведев.
В свою очередь, источники в Совбезе, комментируя прошедшее совещание, отметили, что набор по контракту идет очень неплохими темпами.
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