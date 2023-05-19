https://ria.ru/20230519/armiya-1872971553.html

В ВС России в этом году приняли 117 тысяч добровольцев и контрактников

В ВС России в этом году приняли 117 тысяч добровольцев и контрактников - РИА Новости, 19.05.2023

В ВС России в этом году приняли 117 тысяч добровольцев и контрактников

С января этого года в Вооруженные силы на контракт и в состав добровольческих формирований приняли свыше 117 400 человек, сообщил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:24

2023-05-19T16:24

2023-05-19T16:58

вооруженные силы рф

безопасность

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С января этого года в Вооруженные силы на контракт и в состав добровольческих формирований приняли свыше 117 400 человек, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.Зампред Совбеза отметил, что над мероприятиями по доукомплектованию армии работали в том числе участники этого совещания."Соответственно, из этой цифры (117 400 контрактников и добровольцев. — Прим. ред.) и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы", — подчеркнул Медведев.В свою очередь, источники в Совбезе, комментируя прошедшее совещание, отметили, что набор по контракту идет очень неплохими темпами.

https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, россия, дмитрий медведев