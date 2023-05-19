https://ria.ru/20230519/arkhivy-1872909103.html

Источники назвали имена фигурантов дела о контрабанде архивов в Германию

Источники назвали имена фигурантов дела о контрабанде архивов в Германию - РИА Новости, 19.05.2023

Источники назвали имена фигурантов дела о контрабанде архивов в Германию

Фигурантами возбужденного ФСБ дела о контрабанде в Германию исторических документов стали экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* (общество признано в РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:36

2023-05-19T13:36

2023-05-19T13:42

происшествия

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ПЕРМЬ/МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фигурантами возбужденного ФСБ дела о контрабанде в Германию исторических документов стали экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* (общество признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Роберт Латыпов и глава местного "Центра исторической памяти" Александр Чернышов, сообщили РИА Новости осведомленные источники. Ранее пермское УФСБ объявило о возбуждении уголовного дела о "покушении на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору" в отношении двух неназванных людей. Речь о попытке вывезти в Германию архивные документы "Мемориала"*, "представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность", отмечали в управлении, не называя имен. "Фигурантами дела являются Роберт Латыпов и Александр Чернышов", — пояснил осведомленный источник. Эту информацию РИА Новости подтвердил второй источник, отметив, что обыски также прошли у члена СПЧ Светланы Маковецкой, ее мужа Игоря Аверкиева, члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, экс-омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной. Помимо этого, в этом списке соучредитель "Центра исторической памяти" Вера Сединина, журналист Татьяна Черепанова и адвокат Оксана Асауленко. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявлял, что все общественники, у которых прошли обыски, имеют статус свидетелей. В распоряжении РИА Новости предоставлено видео обысков, которые прошли утром 19 мая у нескольких пермских общественников, в их числе Марголина и Агишева. На кадрах видно, как люди в форме входят в квартиру, перед ними человек, похожий на супруга Татьяны Марголиной, которому передают постановление суда о проведении в жилище обыска. Мужчина подписывает бумагу, сотрудники осматривают помещение и проверяют, есть ли там еще другие люди. Следователь также уточняет у хозяина, известно ли ему что-то о хранении в квартире документов общества "Мемориал"*, но мужчина лишь отрицательно качает головой.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.

https://ria.ru/20230403/arest-1862758004.html

https://ria.ru/20230304/memorial-1855870000.html

https://ria.ru/20230208/memorial-1850531708.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермский край, германия, пермь, мемориал, фсб, россия