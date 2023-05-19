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Источники назвали имена фигурантов дела о контрабанде архивов в Германию - РИА Новости, 19.05.2023
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13:36 19.05.2023 (обновлено: 13:42 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/arkhivy-1872909103.html
Источники назвали имена фигурантов дела о контрабанде архивов в Германию
Источники назвали имена фигурантов дела о контрабанде архивов в Германию - РИА Новости, 19.05.2023
Источники назвали имена фигурантов дела о контрабанде архивов в Германию
Фигурантами возбужденного ФСБ дела о контрабанде в Германию исторических документов стали экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* (общество признано в РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:36
2023-05-19T13:42
происшествия
пермский край
германия
пермь
мемориал
фсб
россия
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ПЕРМЬ/МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фигурантами возбужденного ФСБ дела о контрабанде в Германию исторических документов стали экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* (общество признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Роберт Латыпов и глава местного "Центра исторической памяти" Александр Чернышов, сообщили РИА Новости осведомленные источники. Ранее пермское УФСБ объявило о возбуждении уголовного дела о "покушении на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору" в отношении двух неназванных людей. Речь о попытке вывезти в Германию архивные документы "Мемориала"*, "представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность", отмечали в управлении, не называя имен. "Фигурантами дела являются Роберт Латыпов и Александр Чернышов", — пояснил осведомленный источник. Эту информацию РИА Новости подтвердил второй источник, отметив, что обыски также прошли у члена СПЧ Светланы Маковецкой, ее мужа Игоря Аверкиева, члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, экс-омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной. Помимо этого, в этом списке соучредитель "Центра исторической памяти" Вера Сединина, журналист Татьяна Черепанова и адвокат Оксана Асауленко. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявлял, что все общественники, у которых прошли обыски, имеют статус свидетелей. В распоряжении РИА Новости предоставлено видео обысков, которые прошли утром 19 мая у нескольких пермских общественников, в их числе Марголина и Агишева. На кадрах видно, как люди в форме входят в квартиру, перед ними человек, похожий на супруга Татьяны Марголиной, которому передают постановление суда о проведении в жилище обыска. Мужчина подписывает бумагу, сотрудники осматривают помещение и проверяют, есть ли там еще другие люди. Следователь также уточняет у хозяина, известно ли ему что-то о хранении в квартире документов общества "Мемориал"*, но мужчина лишь отрицательно качает головой.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.
https://ria.ru/20230403/arest-1862758004.html
https://ria.ru/20230304/memorial-1855870000.html
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происшествия, пермский край, германия, пермь, мемориал, фсб, россия
Происшествия, Пермский край, Германия, Пермь, Мемориал, ФСБ, Россия
Источники назвали имена фигурантов дела о контрабанде архивов в Германию

Против экс-руководителя пермского "Мемориала" Латыпова завели дело о контрабанде архивов

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
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ПЕРМЬ/МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фигурантами возбужденного ФСБ дела о контрабанде в Германию исторических документов стали экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* (общество признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Роберт Латыпов и глава местного "Центра исторической памяти" Александр Чернышов, сообщили РИА Новости осведомленные источники.
Ранее пермское УФСБ объявило о возбуждении уголовного дела о "покушении на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору" в отношении двух неназванных людей.
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Речь о попытке вывезти в Германию архивные документы "Мемориала"*, "представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность", отмечали в управлении, не называя имен.
"Фигурантами дела являются Роберт Латыпов и Александр Чернышов", — пояснил осведомленный источник.
Эту информацию РИА Новости подтвердил второй источник, отметив, что обыски также прошли у члена СПЧ Светланы Маковецкой, ее мужа Игоря Аверкиева, члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, экс-омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной.
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Помимо этого, в этом списке соучредитель "Центра исторической памяти" Вера Сединина, журналист Татьяна Черепанова и адвокат Оксана Асауленко. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявлял, что все общественники, у которых прошли обыски, имеют статус свидетелей.
В распоряжении РИА Новости предоставлено видео обысков, которые прошли утром 19 мая у нескольких пермских общественников, в их числе Марголина и Агишева.
На кадрах видно, как люди в форме входят в квартиру, перед ними человек, похожий на супруга Татьяны Марголиной, которому передают постановление суда о проведении в жилище обыска. Мужчина подписывает бумагу, сотрудники осматривают помещение и проверяют, есть ли там еще другие люди.
Следователь также уточняет у хозяина, известно ли ему что-то о хранении в квартире документов общества "Мемориал"*, но мужчина лишь отрицательно качает головой.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента и ликвидированная по решению суда.
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