Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич" - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/arest-1873032939.html
Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич"
Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич" - РИА Новости, 19.05.2023
Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич"
Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца арест экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, сообщило украинское издание... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:15
2023-05-19T20:15
киев
украина
россия
вячеслав богуслаев
владимир зеленский
михаил подоляк
мотор сич
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825973651_0:278:1991:1398_1920x0_80_0_0_0111fcd81a2927092194c1fe5828f432.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца арест экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). В мае адвокат Руслан Волынец подтвердил информацию о том, что Богуслаев написал письмо в офис Владимира Зеленского с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позже заявил, что украинские власти хотят обменять Богуслаева, которого на Украине обвиняют в сотрудничестве с РФ, на тысячу украинских военнопленных. "Шевченковский райсуд Киева продлил подозреваемому в госизмене экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву содержание под стражей еще на два месяца", - сообщило издание. Отмечается, что адвокаты Богуслаева подадут апелляцию на это решение. Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862361754.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825973651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a47dac362da50d6f5b63c42d36feabce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, россия, вячеслав богуслаев, владимир зеленский, михаил подоляк, мотор сич, ростех, служба безопасности украины
Киев, Украина, Россия, Вячеслав Богуслаев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Мотор Сич, Ростех, Служба безопасности Украины
Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич"

"Суспильне": суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич" Богуслаева еще на два месяца

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВячеслав Богуслаев
Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца арест экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное).
В мае адвокат Руслан Волынец подтвердил информацию о том, что Богуслаев написал письмо в офис Владимира Зеленского с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позже заявил, что украинские власти хотят обменять Богуслаева, которого на Украине обвиняют в сотрудничестве с РФ, на тысячу украинских военнопленных.
"Шевченковский райсуд Киева продлил подозреваемому в госизмене экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву содержание под стражей еще на два месяца", - сообщило издание. Отмечается, что адвокаты Богуслаева подадут апелляцию на это решение.
Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Зеленский ввел санкции против экс-главы "Мотор Сич" Богуслаева
1 апреля, 15:45
 
КиевУкраинаРоссияВячеслав БогуслаевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякМотор СичРостехСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала