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Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич"

Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич" - РИА Новости, 19.05.2023

Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич"

Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца арест экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, сообщило украинское издание... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T20:15

2023-05-19T20:15

2023-05-19T20:15

киев

украина

россия

вячеслав богуслаев

владимир зеленский

михаил подоляк

мотор сич

ростех

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца арест экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). В мае адвокат Руслан Волынец подтвердил информацию о том, что Богуслаев написал письмо в офис Владимира Зеленского с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позже заявил, что украинские власти хотят обменять Богуслаева, которого на Украине обвиняют в сотрудничестве с РФ, на тысячу украинских военнопленных. "Шевченковский райсуд Киева продлил подозреваемому в госизмене экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву содержание под стражей еще на два месяца", - сообщило издание. Отмечается, что адвокаты Богуслаева подадут апелляцию на это решение. Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.

https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862361754.html

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киев, украина, россия, вячеслав богуслаев, владимир зеленский, михаил подоляк, мотор сич, ростех, служба безопасности украины