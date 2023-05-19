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Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич"
Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич" - РИА Новости, 19.05.2023
Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич"
Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца арест экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, сообщило украинское издание... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:15
2023-05-19T20:15
2023-05-19T20:15
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вячеслав богуслаев
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михаил подоляк
мотор сич
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца арест экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). В мае адвокат Руслан Волынец подтвердил информацию о том, что Богуслаев написал письмо в офис Владимира Зеленского с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позже заявил, что украинские власти хотят обменять Богуслаева, которого на Украине обвиняют в сотрудничестве с РФ, на тысячу украинских военнопленных. "Шевченковский райсуд Киева продлил подозреваемому в госизмене экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву содержание под стражей еще на два месяца", - сообщило издание. Отмечается, что адвокаты Богуслаева подадут апелляцию на это решение. Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
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киев, украина, россия, вячеслав богуслаев, владимир зеленский, михаил подоляк, мотор сич, ростех, служба безопасности украины
Киев, Украина, Россия, Вячеслав Богуслаев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Мотор Сич, Ростех, Служба безопасности Украины
Суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич"
"Суспильне": суд продлил арест экс-главы компании "Мотор Сич" Богуслаева еще на два месяца