https://ria.ru/20230519/amurekspoforum-1872831148.html

На "АмурЭкспоФорум" зарегистрировалось уже около 400 участников из РФ и КНР

На "АмурЭкспоФорум" зарегистрировалось уже около 400 участников из РФ и КНР - РИА Новости, 19.05.2023

На "АмурЭкспоФорум" зарегистрировалось уже около 400 участников из РФ и КНР

Для участия в работе Российско-китайского экономического форума "АмурЭкспоФорум", который состоится в Благовещенске 26-28 мая, уже подали заявки около 170... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:05

2023-05-19T11:05

2023-05-19T11:09

россия

китай

василий орлов (губернатор)

алексей чекунков

экономика

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Для участия в работе Российско-китайского экономического форума "АмурЭкспоФорум", который состоится в Благовещенске 26-28 мая, уже подали заявки около 170 представителей регионов России и почти 200 представителей власти и бизнеса Китая, сообщает пресс-служба форума.Основная цель большого экономического события – развитие полноформатного сотрудничества регионов и бизнеса России и Китая. Деловая программа форума включает в себя более 20 мероприятий. Часть мероприятий пройдет на территории пограничного города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян.В конце прошлой недели о предстоящем экономическом событии во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов."Мы видим на практике динамичное развитие российско-китайских торгово-экономических отношений: растёт товарооборот, реализуются совместные проекты, ведётся строительство международной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ. Совместно с Китаем мы уже 20 лет проводим "АмурЭкспоФорум". Он впервые определён как площадка Восточного экономического форума, посвящённая российско-китайским отношениям. Хочу здесь Юрия Петровича Трутнева поблагодарить за поддержку. Мы в планах имеем строительство в Благовещенске по дальневосточной концессии экспоцентра под постоянную экспозицию товаров российских и китайских производителей", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба.В панельной сессии по теме "Российско-китайское экономическое сотрудничество на новом этапе: мост в будущее" планируют принять участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, губернатор Орлов и другие.По словам первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерины Киреевой, география китайских участников не ограничивается только провинцией Хэйлунцзян."Это не только наши традиционные партнеры из провинции Хэйлунцзян, но и провинции Цзилинь, городов Пекин и Шанхай, и другие. Широкая география участников, мы видим очень высокий интерес и что важно, - у нас китайские компании представляют свое оборудование, технологии и предложения по логистике в рамках экспозиционной части, и при этом работают активно в деловой программе. У нас запланировано несколько очень интересных презентаций, В2В формат, и мы очень ждем наших российских предпринимателей на эти мероприятия", - цитирует пресс-служба Кирееву.В 2023 году российско-китайский форум впервые после перерыва, вызванного пандемией, пройдет в полном формате с выставочной частью.

https://ria.ru/20230502/orlov-1869071440.html

https://ria.ru/20230424/trassy-1867340767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, василий орлов (губернатор), алексей чекунков, экономика