https://ria.ru/20230519/ammiak-1872974602.html

СМИ: Украина выдвинула условия для транзита аммиака

СМИ: Украина выдвинула условия для транзита аммиака - РИА Новости, 19.05.2023

СМИ: Украина выдвинула условия для транзита аммиака

В Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через Украину, если "зерновая сделка" распространится на больше товаров и портов, передает агентство... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:34

2023-05-19T16:34

2023-05-19T16:40

экономика

украина

россия

в мире

оон

турция

зерновая сделка

тольятти

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через Украину, если "зерновая сделка" распространится на больше товаров и портов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Украины. Какие именно товары Киев хочет добавить, источник не уточнил. В четверг в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230518/peskov-1872591784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, россия, в мире, оон, турция, зерновая сделка, тольятти, одесса