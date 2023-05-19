Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина выдвинула условия для транзита аммиака - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 19.05.2023 (обновлено: 16:40 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/ammiak-1872974602.html
СМИ: Украина выдвинула условия для транзита аммиака
СМИ: Украина выдвинула условия для транзита аммиака - РИА Новости, 19.05.2023
СМИ: Украина выдвинула условия для транзита аммиака
В Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через Украину, если "зерновая сделка" распространится на больше товаров и портов, передает агентство... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:34
2023-05-19T16:40
экономика
украина
россия
в мире
оон
турция
зерновая сделка
тольятти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через Украину, если "зерновая сделка" распространится на больше товаров и портов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Украины. Какие именно товары Киев хочет добавить, источник не уточнил. В четверг в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230518/peskov-1872591784.html
украина
россия
турция
тольятти
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, в мире, оон, турция, зерновая сделка, тольятти, одесса
Экономика, Украина, Россия, В мире, ООН, Турция, Зерновая сделка, Тольятти, Одесса
СМИ: Украина выдвинула условия для транзита аммиака

Reuters: Украина рассмотрит транзит аммиака, если больше товаров войдет в зерновую сделку

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через Украину, если "зерновая сделка" распространится на больше товаров и портов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Украины.
«
"Мы говорим следующее: если она (сделка) включает аммиакопровод, то Украина должна получить какие-то дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам... Это расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта по коридору). Тогда это могло бы служить интересам нашей страны", - приводит агентство слова источника в кабмине.
Какие именно товары Киев хочет добавить, источник не уточнил.
В четверг в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Песков ответил на вопрос о проблемах поставки аммиака
18 мая, 12:10
 
ЭкономикаУкраинаРоссияВ миреООНТурцияЗерновая сделкаТольяттиОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала