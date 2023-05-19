СМИ: Украина выдвинула условия для транзита аммиака
Reuters: Украина рассмотрит транзит аммиака, если больше товаров войдет в зерновую сделку
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через Украину, если "зерновая сделка" распространится на больше товаров и портов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Украины.
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"Мы говорим следующее: если она (сделка) включает аммиакопровод, то Украина должна получить какие-то дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам... Это расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта по коридору). Тогда это могло бы служить интересам нашей страны", - приводит агентство слова источника в кабмине.
Какие именно товары Киев хочет добавить, источник не уточнил.
В четверг в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.