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Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России - РИА Новости, 19.05.2023
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12:52 19.05.2023 (обновлено: 13:20 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/almazy-1872891075.html
Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России
Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России - РИА Новости, 19.05.2023
Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России
Российские товары, невостребованные в одной стране, начинают покупать в другом месте, мировой рынок богат альтернативными направлениями, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:52
2023-05-19T13:20
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
дмитрий песков
шарль мишель
евросовет
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские товары, невостребованные в одной стране, начинают покупать в другом месте, мировой рынок богат альтернативными направлениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения Евросоюза прекратить покупку российских алмазов.Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, и отметил, что "российские алмазы не вечны"."Давайте дождемся решений, как показывает практика по другим товарам, по другим продуктам, если перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле прокомментируют намерения ЕС ограничить торговлю российскими алмазами.
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, дмитрий песков, шарль мишель, евросовет
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, Шарль Мишель, Евросовет
Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России

Песков в ответ на планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России заявил об альтернативах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские товары, невостребованные в одной стране, начинают покупать в другом месте, мировой рынок богат альтернативными направлениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения Евросоюза прекратить покупку российских алмазов.
Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, и отметил, что "российские алмазы не вечны".
"Давайте дождемся решений, как показывает практика по другим товарам, по другим продуктам, если перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле прокомментируют намерения ЕС ограничить торговлю российскими алмазами.
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