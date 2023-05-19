https://ria.ru/20230519/almazy-1872891075.html

Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России

Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России - РИА Новости, 19.05.2023

Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России

Российские товары, невостребованные в одной стране, начинают покупать в другом месте, мировой рынок богат альтернативными направлениями, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:52

2023-05-19T12:52

2023-05-19T13:20

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

дмитрий песков

шарль мишель

евросовет

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские товары, невостребованные в одной стране, начинают покупать в другом месте, мировой рынок богат альтернативными направлениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения Евросоюза прекратить покупку российских алмазов.Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, и отметил, что "российские алмазы не вечны"."Давайте дождемся решений, как показывает практика по другим товарам, по другим продуктам, если перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле прокомментируют намерения ЕС ограничить торговлю российскими алмазами.

https://ria.ru/20230519/embargo-1872787940.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, дмитрий песков, шарль мишель, евросовет