https://ria.ru/20230519/almazy-1872891075.html
Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России
Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России - РИА Новости, 19.05.2023
Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России
Российские товары, невостребованные в одной стране, начинают покупать в другом месте, мировой рынок богат альтернативными направлениями, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:52
2023-05-19T12:52
2023-05-19T13:20
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
дмитрий песков
шарль мишель
евросовет
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские товары, невостребованные в одной стране, начинают покупать в другом месте, мировой рынок богат альтернативными направлениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения Евросоюза прекратить покупку российских алмазов.Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, и отметил, что "российские алмазы не вечны"."Давайте дождемся решений, как показывает практика по другим товарам, по другим продуктам, если перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле прокомментируют намерения ЕС ограничить торговлю российскими алмазами.
https://ria.ru/20230519/embargo-1872787940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, дмитрий песков, шарль мишель, евросовет
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, Шарль Мишель, Евросовет
Песков прокомментировал планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России
Песков в ответ на планы ЕС ограничить торговлю алмазами из России заявил об альтернативах
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские товары, невостребованные в одной стране, начинают покупать в другом месте, мировой рынок богат альтернативными направлениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения Евросоюза прекратить покупку российских алмазов.
Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель
заявил, что Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, и отметил, что "российские алмазы не вечны".
"Давайте дождемся решений, как показывает практика по другим товарам, по другим продуктам, если перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле прокомментируют намерения ЕС ограничить торговлю российскими алмазами.
Британия объявила эмбарго на российские алмазы, медь, алюминий и никель