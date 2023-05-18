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Максим Матвеев объяснил выбор даты свадьбы с Елизаветой Боярской
Максим Матвеев объяснил выбор даты свадьбы с Елизаветой Боярской - РИА Новости, 18.05.2023
Максим Матвеев объяснил выбор даты свадьбы с Елизаветой Боярской
Максим Матвеев рассказал, почему женился на Елизавете Боярской в свой день рождения 28 июля. Подробностями он поделился с Идой Галич в шоу "Есть вопросики". РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:02
2023-05-18T19:02
2023-05-18T19:06
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Максим Матвеев рассказал, почему женился на Елизавете Боярской в свой день рождения 28 июля. Подробностями он поделился с Идой Галич в шоу "Есть вопросики". Например, по его мнению, "так точно дату не забудешь". По его мнению, в выборе даты было больше случайности. Пара искала сводное время в рабочих графиках. И так совпало, что оно выпало на день рождения Матвеева. Актер также признался, что не любит праздновать свой день рождения. Такое отношению к празднику у него с детства. Летом все разъезжаются. В гости приходит только один друг, а Матвееву хотелось бы отмечать в школе с одноклассниками. Сейчас ему больше всего нравится проводить 28 июля вместе с супругой. Максим Матвеев известен по ролям в проектах "Шерлок в России", "Триггер", "Анна Каренина. История Вронского" и других. Ранее 79-летний Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, максим матвеев, елизавета боярская, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Знаменитости, звезды
Максим Матвеев объяснил выбор даты свадьбы с Елизаветой Боярской
Максим Матвеев рассказал, почему женился на Елизавете Боярской в свой день рождения
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Максим Матвеев рассказал, почему женился на Елизавете Боярской в свой день рождения 28 июля. Подробностями он поделился с Идой Галич в шоу "Есть вопросики".
«
"Чисто с прагматичной точки зрения", — смеется артист.
Например, по его мнению, "так точно дату не забудешь".
«
"И гостей вроде на надо звать два раза", — шутит актер.
По его мнению, в выборе даты было больше случайности. Пара искала сводное время в рабочих графиках. И так совпало, что оно выпало на день рождения Матвеева.
Актер также признался, что не любит праздновать свой день рождения. Такое отношению к празднику у него с детства. Летом все разъезжаются. В гости приходит только один друг, а Матвееву хотелось бы отмечать в школе с одноклассниками. Сейчас ему больше всего нравится проводить 28 июля вместе с супругой.
Максим Матвеев известен по ролям в проектах "Шерлок в России", "Триггер", "Анна Каренина. История Вронского" и других.
Ранее 79-летний Роберт Де Ниро раскрыл
имя своего седьмого ребенка.
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