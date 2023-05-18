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Алексей Чадов оправдался за слова о должности помощника губернатора - РИА Новости, 18.05.2023
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Культура
 
11:20 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/znamenitosti-1872558560.html
Алексей Чадов оправдался за слова о должности помощника губернатора
Алексей Чадов оправдался за слова о должности помощника губернатора - РИА Новости, 18.05.2023
Алексей Чадов оправдался за слова о должности помощника губернатора
Алексей Чадов оправдался за слова о том, что получил должность помощника губернатора Пермского края. Подробностями актер поделился на своей странице во... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:20
2023-05-18T11:20
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Алексей Чадов оправдался за слова о том, что получил должность помощника губернатора Пермского края. Подробностями актер поделился на своей странице во "ВКонтакте". По словам Чадова, в проекте рассказывается о том, что сила искусства "способна проникнуть в душу самого прожженного прагматика". Выйдет фильм уже в этом году. В Перми уже начались съемки. На днях Чадов разместил пост, в котором заявил, что "принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края". Он якобы будет "курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе". В публикации актер поблагодарил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина "за оказанное доверие и поддержку". Некоторые пользователи приняли его слова всерьез. Фанаты поздравляли его со вступлением в новую должность. Ранее Арнольд Шварценеггер высказался о возвращении к роли Терминатора. Судя, по его словам, франшиза еще не завершена. Но он уже вряд ли вернется к культовой роли.
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новости культуры, пермский край, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Новости культуры, Пермский край, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть , Культура
Алексей Чадов оправдался за слова о должности помощника губернатора

Алексей Чадов оправдался за слова о должности помощника губернатора Пермского края

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковАктер Алексей Чадов на премьере фильма "О любви" в кинотеатре "Октябрь"
Актер Алексей Чадов на премьере фильма О любви в кинотеатре Октябрь - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Алексей Чадов оправдался за слова о том, что получил должность помощника губернатора Пермского края. Подробностями актер поделился на своей странице во "ВКонтакте".
«

"Друзья, я многих напугал своим прошлым постом. Просто я очень вжился в свою новую роль в фильме "Культурная комедия", где играю чиновника, живущего и работающего в Пермском крае", — пояснил артист.

По словам Чадова, в проекте рассказывается о том, что сила искусства "способна проникнуть в душу самого прожженного прагматика". Выйдет фильм уже в этом году. В Перми уже начались съемки.
На днях Чадов разместил пост, в котором заявил, что "принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края". Он якобы будет "курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе". В публикации актер поблагодарил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина "за оказанное доверие и поддержку". Некоторые пользователи приняли его слова всерьез. Фанаты поздравляли его со вступлением в новую должность.
Ранее Арнольд Шварценеггер высказался о возвращении к роли Терминатора. Судя, по его словам, франшиза еще не завершена. Но он уже вряд ли вернется к культовой роли.
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