https://ria.ru/20230518/znamenitosti-1872558560.html

Алексей Чадов оправдался за слова о должности помощника губернатора

Алексей Чадов оправдался за слова о должности помощника губернатора - РИА Новости, 18.05.2023

Алексей Чадов оправдался за слова о должности помощника губернатора

Алексей Чадов оправдался за слова о том, что получил должность помощника губернатора Пермского края. Подробностями актер поделился на своей странице во... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:20

2023-05-18T11:20

2023-05-18T11:20

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Алексей Чадов оправдался за слова о том, что получил должность помощника губернатора Пермского края. Подробностями актер поделился на своей странице во "ВКонтакте". По словам Чадова, в проекте рассказывается о том, что сила искусства "способна проникнуть в душу самого прожженного прагматика". Выйдет фильм уже в этом году. В Перми уже начались съемки. На днях Чадов разместил пост, в котором заявил, что "принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края". Он якобы будет "курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе". В публикации актер поблагодарил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина "за оказанное доверие и поддержку". Некоторые пользователи приняли его слова всерьез. Фанаты поздравляли его со вступлением в новую должность. Ранее Арнольд Шварценеггер высказался о возвращении к роли Терминатора. Судя, по его словам, франшиза еще не завершена. Но он уже вряд ли вернется к культовой роли.

https://ria.ru/20230517/festial-1872364556.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, пермский край, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть