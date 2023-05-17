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Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора - РИА Новости, 17.05.2023
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Культура
 
12:35 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/znamenitosti-1872343241.html
Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора
Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора - РИА Новости, 17.05.2023
Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора
Арнольд Шварценеггер высказался о возвращении к роли Терминатора. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:35
2023-05-17T12:35
культура
новости культуры
кино и сериалы
арнольд шварценеггер
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Арнольд Шварценеггер высказался о возвращении к роли Терминатора. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter.Актер признает, что во многом обязан "Терминатору" и всегда будет с любовью относится к проекту. По его мнению, первые три фильма были великолепны.Ранее сообщалось о светской премьере сериала "Балет". Одна из главный ролей у Федора Бондарчука.
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новости культуры, кино и сериалы, арнольд шварценеггер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора

Арнольд Шварценеггер отказался возвращаться к роли Терминатора в продолжении франшизы

© Canal+ (1991)Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"
Кадр из фильма Терминатор 2: Судный день
© Canal+ (1991)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Арнольд Шварценеггер высказался о возвращении к роли Терминатора. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter.
«
"Франшиза не завершена. Это мне надоело (I’m done). Я понял, что миру нужно что-то еще, когда речь заходит о "Терминаторе". Кто-то должен предложить хорошую идею", — говорит Шварценеггер.
Актер признает, что во многом обязан "Терминатору" и всегда будет с любовью относится к проекту. По его мнению, первые три фильма были великолепны.
Ранее сообщалось о светской премьере сериала "Балет". Одна из главный ролей у Федора Бондарчука.
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