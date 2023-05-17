https://ria.ru/20230517/znamenitosti-1872343241.html

Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора

Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора - РИА Новости, 17.05.2023

Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора

Арнольд Шварценеггер высказался о возвращении к роли Терминатора. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:35

2023-05-17T12:35

2023-05-17T12:35

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арнольд шварценеггер

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Арнольд Шварценеггер высказался о возвращении к роли Терминатора. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter.Актер признает, что во многом обязан "Терминатору" и всегда будет с любовью относится к проекту. По его мнению, первые три фильма были великолепны.Ранее сообщалось о светской премьере сериала "Балет". Одна из главный ролей у Федора Бондарчука.

https://ria.ru/20230517/festival-1872322436.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, арнольд шварценеггер