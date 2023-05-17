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Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора
Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора - РИА Новости, 17.05.2023
Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора
Арнольд Шварценеггер высказался о возвращении к роли Терминатора. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:35
2023-05-17T12:35
2023-05-17T12:35
культура
новости культуры
кино и сериалы
арнольд шварценеггер
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Арнольд Шварценеггер высказался о возвращении к роли Терминатора. Мнением он поделился в интервью The Hollywood Reporter.Актер признает, что во многом обязан "Терминатору" и всегда будет с любовью относится к проекту. По его мнению, первые три фильма были великолепны.Ранее сообщалось о светской премьере сериала "Балет". Одна из главный ролей у Федора Бондарчука.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, арнольд шварценеггер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер отказался от роли Терминатора
Арнольд Шварценеггер отказался возвращаться к роли Терминатора в продолжении франшизы