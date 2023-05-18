https://ria.ru/20230518/zhivotnye-1872601042.html
В России отрегулируют деятельность заводчиков животных
В России отрегулируют деятельность заводчиков животных - РИА Новости, 18.05.2023
В России отрегулируют деятельность заводчиков животных
Депутаты Госдумы и правительство РФ готовят изменения в законодательство, связанные с регулированием деятельности заводчиков животных, заявил первый заместитель РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:33
2023-05-18T12:33
2023-05-18T12:33
общество
россия
владимир бурматов
госдума рф
животные
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы и правительство РФ готовят изменения в законодательство, связанные с регулированием деятельности заводчиков животных, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. "Речь идёт о так называемых плодильщиках или разведенцах... Это те, кто по 70-80 животных держит в квартире, скрещивает друг с другом, продает... При этом животные находятся, как правило, в антисанитарных условиях, болеют, иногда слепнут, калечатся", - сказал Бурматов во время пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Он уточнил, что работа над решением этой проблемы уже идёт. "Эту деятельность надо регулировать. У нас сегодня в стране она не отрегулирована вообще никак... Мы эту ситуацию надеемся и рассчитываем поменять. И соответствующие изменения в законодательство сейчас вместе с правительством готовим", - заявил депутат.
https://ria.ru/20230518/zhivotnye-1872582088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир бурматов, госдума рф, животные
Общество, Россия, Владимир Бурматов, Госдума РФ, Животные
В России отрегулируют деятельность заводчиков животных
Депутаты и правительство планируют отрегулировать деятельность заводчиков животных
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы и правительство РФ готовят изменения в законодательство, связанные с регулированием деятельности заводчиков животных, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Речь идёт о так называемых плодильщиках или разведенцах... Это те, кто по 70-80 животных держит в квартире, скрещивает друг с другом, продает... При этом животные находятся, как правило, в антисанитарных условиях, болеют, иногда слепнут, калечатся", - сказал Бурматов во время пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Он уточнил, что работа над решением этой проблемы уже идёт.
"Эту деятельность надо регулировать. У нас сегодня в стране она не отрегулирована вообще никак... Мы эту ситуацию надеемся и рассчитываем поменять. И соответствующие изменения в законодательство сейчас вместе с правительством готовим", - заявил депутат.
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