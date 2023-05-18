https://ria.ru/20230518/zhivotnye-1872601042.html

В России отрегулируют деятельность заводчиков животных

В России отрегулируют деятельность заводчиков животных - РИА Новости, 18.05.2023

В России отрегулируют деятельность заводчиков животных

Депутаты Госдумы и правительство РФ готовят изменения в законодательство, связанные с регулированием деятельности заводчиков животных, заявил первый заместитель РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:33

2023-05-18T12:33

2023-05-18T12:33

общество

россия

владимир бурматов

госдума рф

животные

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы и правительство РФ готовят изменения в законодательство, связанные с регулированием деятельности заводчиков животных, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. "Речь идёт о так называемых плодильщиках или разведенцах... Это те, кто по 70-80 животных держит в квартире, скрещивает друг с другом, продает... При этом животные находятся, как правило, в антисанитарных условиях, болеют, иногда слепнут, калечатся", - сказал Бурматов во время пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Он уточнил, что работа над решением этой проблемы уже идёт. "Эту деятельность надо регулировать. У нас сегодня в стране она не отрегулирована вообще никак... Мы эту ситуацию надеемся и рассчитываем поменять. И соответствующие изменения в законодательство сейчас вместе с правительством готовим", - заявил депутат.

https://ria.ru/20230518/zhivotnye-1872582088.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир бурматов, госдума рф, животные