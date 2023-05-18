https://ria.ru/20230518/zhivotnye-1872582088.html

В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за жестокость к животным

В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за жестокость к животным - РИА Новости, 18.05.2023

В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за жестокость к животным

Депутаты внесут поправку в Кодекс об административных правонарушениях о крупных штрафах за избавление от питомцев, жестокое обращение с животными и их... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:51

2023-05-18T11:51

2023-05-18T11:52

общество

владимир бурматов

госдума рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты внесут поправку в Кодекс об административных правонарушениях о крупных штрафах за избавление от питомцев, жестокое обращение с животными и их неправильное содержание в приютах, цирках и зоопарках, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов."Мы рассчитываем на следующей неделе принять целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, ...которые касаются установления штрафов весьма крупных за избавление от питомцев, то есть за выброшенных животных, до 30 тысяч рублей, штрафов за жестокое обращение с животными - если нет уголовного состава - до 100 тысяч рублей", - сказал Бурматов на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он добавил, что также штрафом до 200 тысяч рублей будут при принятии поправок облагаться хозяева, чьи питомцы "по недосмотру" на кого-то напали и покусали. Штрафы, по словам Бурматова, должны будут получить и те, кто нарушил содержание животных в приютах, цирках и зоопарках.Депутат добавил, что в понедельник, 22 мая, пройдет заседание комитета по этим поправкам. Если они будут поддержаны, второе и третье чтение, по словам депутата, пройдут также на следующей неделе.

https://ria.ru/20230516/soznanie-1872184614.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир бурматов, госдума рф