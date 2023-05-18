https://ria.ru/20230518/zhivotnye-1872582088.html
В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за жестокость к животным
В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за жестокость к животным - РИА Новости, 18.05.2023
В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за жестокость к животным
Депутаты внесут поправку в Кодекс об административных правонарушениях о крупных штрафах за избавление от питомцев, жестокое обращение с животными и их... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:51
2023-05-18T11:51
2023-05-18T11:52
общество
владимир бурматов
госдума рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты внесут поправку в Кодекс об административных правонарушениях о крупных штрафах за избавление от питомцев, жестокое обращение с животными и их неправильное содержание в приютах, цирках и зоопарках, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов."Мы рассчитываем на следующей неделе принять целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, ...которые касаются установления штрафов весьма крупных за избавление от питомцев, то есть за выброшенных животных, до 30 тысяч рублей, штрафов за жестокое обращение с животными - если нет уголовного состава - до 100 тысяч рублей", - сказал Бурматов на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он добавил, что также штрафом до 200 тысяч рублей будут при принятии поправок облагаться хозяева, чьи питомцы "по недосмотру" на кого-то напали и покусали. Штрафы, по словам Бурматова, должны будут получить и те, кто нарушил содержание животных в приютах, цирках и зоопарках.Депутат добавил, что в понедельник, 22 мая, пройдет заседание комитета по этим поправкам. Если они будут поддержаны, второе и третье чтение, по словам депутата, пройдут также на следующей неделе.
https://ria.ru/20230516/soznanie-1872184614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир бурматов, госдума рф
Общество, Владимир Бурматов, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за жестокость к животным
В ГД предложили ввести крупные штрафы за жестокость к животным и избавление от питомцев
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты внесут поправку в Кодекс об административных правонарушениях о крупных штрафах за избавление от питомцев, жестокое обращение с животными и их неправильное содержание в приютах, цирках и зоопарках, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Мы рассчитываем на следующей неделе принять целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, ...которые касаются установления штрафов весьма крупных за избавление от питомцев, то есть за выброшенных животных, до 30 тысяч рублей, штрафов за жестокое обращение с животными - если нет уголовного состава - до 100 тысяч рублей", - сказал Бурматов
на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Он добавил, что также штрафом до 200 тысяч рублей будут при принятии поправок облагаться хозяева, чьи питомцы "по недосмотру" на кого-то напали и покусали. Штрафы, по словам Бурматова, должны будут получить и те, кто нарушил содержание животных в приютах, цирках и зоопарках.
Депутат добавил, что в понедельник, 22 мая, пройдет заседание комитета по этим поправкам. Если они будут поддержаны, второе и третье чтение, по словам депутата, пройдут также на следующей неделе.
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