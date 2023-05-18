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Путин прокомментировал высокое предложение на мировом рынке зерна - РИА Новости, 18.05.2023
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13:09 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/zerno-1872614374.html
Путин прокомментировал высокое предложение на мировом рынке зерна
Путин прокомментировал высокое предложение на мировом рынке зерна - РИА Новости, 18.05.2023
Путин прокомментировал высокое предложение на мировом рынке зерна
России надо принять во внимание ситуацию на мировом рынке зерна, где наблюдается достаточно высокое предложение, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:09
2023-05-18T13:09
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. России надо принять во внимание ситуацию на мировом рынке зерна, где наблюдается достаточно высокое предложение, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ. Путин сказал, что РФ, как и прежде, является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надёжный, предсказуемый партнер, а по итогу 2022-2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55-60 миллионов тонн. "Вместе с тем, нужно, конечно, учесть, что сейчас на мировом рынке наблюдается достаточно высокое предложение зерна, что оказывает соответствующее давление на цены, влияет на дальнейшие планы наших сельхозпроизводителей. Все это, безусловно, нужно принять во внимание, чтобы в будущем исключить снижение посевных площадей под зерно в стране", - сказал Путин. В этой связи президент заявил о желании услышать комментарии и министра сельского хозяйства о текущей ситуации на мировом и на внутреннем рынке зерна, а также о том, что сделано для поддержки российских сельхозпроизводителей, для развития инфраструктуры, хранения зерна внутри страны.
https://ria.ru/20230518/pole-1872606459.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин прокомментировал высокое предложение на мировом рынке зерна

Путин: России надо принять во внимание ситуацию на рынке зерна с высоким предложением

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. России надо принять во внимание ситуацию на мировом рынке зерна, где наблюдается достаточно высокое предложение, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ.
Путин сказал, что РФ, как и прежде, является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надёжный, предсказуемый партнер, а по итогу 2022-2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55-60 миллионов тонн.
"Вместе с тем, нужно, конечно, учесть, что сейчас на мировом рынке наблюдается достаточно высокое предложение зерна, что оказывает соответствующее давление на цены, влияет на дальнейшие планы наших сельхозпроизводителей. Все это, безусловно, нужно принять во внимание, чтобы в будущем исключить снижение посевных площадей под зерно в стране", - сказал Путин.
В этой связи президент заявил о желании услышать комментарии и министра сельского хозяйства о текущей ситуации на мировом и на внутреннем рынке зерна, а также о том, что сделано для поддержки российских сельхозпроизводителей, для развития инфраструктуры, хранения зерна внутри страны.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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