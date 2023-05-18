https://ria.ru/20230518/zerno-1872602082.html

Россия собирается экспортировать 55-60 миллионов тонн зерна, заявил Путин

Россия собирается экспортировать 55-60 миллионов тонн зерна, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2023

Россия собирается экспортировать 55-60 миллионов тонн зерна, заявил Путин

Россия собирается экспортировать 55-60 миллионов тонн зерна по итогам 2022-2023 сельхозгода, заявил президент Владимир Путин на совещании о весенних полевых... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:36

2023-05-18T12:36

2023-05-18T13:45

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия собирается экспортировать 55-60 миллионов тонн зерна по итогам 2022-2023 сельхозгода, заявил президент Владимир Путин на совещании о весенних полевых работах.Как добавил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в следующем, 2023-2024 сельхозгоду Россия планирует экспортировать 50-55 миллионов тонн зерновых.Путин указал на расширение экспорта продукции АПК."Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 миллиарда долларов в прошлом году. В предыдущем (году. — Прим. ред.) было 37,1, все-таки рост приличный — десять миллиардов", — подчеркнул президент.При этом Путин предупредил, что России надо принять во внимание ситуацию на мировом рынке зерна, где наблюдается достаточно высокое предложение, оказывающее давление на цены.Глава государства отметил, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает положительную динамику.Путин подчеркнул, что это самый крупный урожай в новейшей истории страны.Президент добавил, что Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. Так, по зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу — 101,6%, по рыбе — 153%, растительному маслу — 211%, сахару — 103,2%. Также АПК "приблизился к нужным ориентирам по овощам" — 89,2%, по картофелю — 93,4% и по молоку — 85,7%.Кроме того, глава государства отметил, что весенние полевые работы ведутся штатно, и поручил оказать всю необходимую поддержку для работы АПК в новых регионах.

https://ria.ru/20230320/sdelka-1859164909.html

https://ria.ru/20230517/zerno-1872483543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин