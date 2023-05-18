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Офис Зеленского не исключил его личного участия в саммите G7 - РИА Новости, 18.05.2023
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08:15 18.05.2023 (обновлено: 08:54 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872537860.html
Офис Зеленского не исключил его личного участия в саммите G7
Офис Зеленского не исключил его личного участия в саммите G7 - РИА Новости, 18.05.2023
Офис Зеленского не исключил его личного участия в саммите G7
Глава офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:15
2023-05-18T08:54
в мире
хиросима (префектура)
япония
индия
владимир зеленский
g7
оон
международное энергетическое агентство
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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. "Я не знаю, в какой форме это будет, но (Зеленский) точно будет участвовать", - приводит слова Жовквы Киодо. Относительно приезда Зеленского в Японию чиновник заявил, что "это будет зависеть от ситуации на фронтах". "Мы внимательно следим за ситуацией на фронтах, и затем будет принято окончательное решение", - сказал Жовква. Ранее сообщалось, что Зеленский может принять участие в саммите G7, который открывается завтра в японской Хиросиме, в режиме онлайн. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230517/zelenskiy-1872510799.html
https://ria.ru/20230517/g7-1872483312.html
хиросима (префектура)
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в мире, хиросима (префектура), япония, индия, владимир зеленский, g7, оон, международное энергетическое агентство
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Индия, Владимир Зеленский, G7, ООН, Международное энергетическое агентство
Офис Зеленского не исключил его личного участия в саммите G7

Офис Зеленского не исключил визита главы Украины в Японию и участия в саммите G7

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7.
"Я не знаю, в какой форме это будет, но (Зеленский) точно будет участвовать", - приводит слова Жовквы Киодо. Относительно приезда Зеленского в Японию чиновник заявил, что "это будет зависеть от ситуации на фронтах".
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Лидеры G7 планируют контакт с Зеленским на саммите, сообщили в Белом доме
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"Мы внимательно следим за ситуацией на фронтах, и затем будет принято окончательное решение", - сказал Жовква.
Ранее сообщалось, что Зеленский может принять участие в саммите G7, который открывается завтра в японской Хиросиме, в режиме онлайн.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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В миреХиросима (префектура)ЯпонияИндияВладимир ЗеленскийG7ООНМеждународное энергетическое агентство
 
 
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