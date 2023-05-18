https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872537860.html

Офис Зеленского не исключил его личного участия в саммите G7

Офис Зеленского не исключил его личного участия в саммите G7 - РИА Новости, 18.05.2023

Офис Зеленского не исключил его личного участия в саммите G7

Глава офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:15

2023-05-18T08:15

2023-05-18T08:54

в мире

хиросима (префектура)

япония

индия

владимир зеленский

g7

оон

международное энергетическое агентство

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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. "Я не знаю, в какой форме это будет, но (Зеленский) точно будет участвовать", - приводит слова Жовквы Киодо. Относительно приезда Зеленского в Японию чиновник заявил, что "это будет зависеть от ситуации на фронтах". "Мы внимательно следим за ситуацией на фронтах, и затем будет принято окончательное решение", - сказал Жовква. Ранее сообщалось, что Зеленский может принять участие в саммите G7, который открывается завтра в японской Хиросиме, в режиме онлайн. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230517/zelenskiy-1872510799.html

https://ria.ru/20230517/g7-1872483312.html

хиросима (префектура)

япония

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), япония, индия, владимир зеленский, g7, оон, международное энергетическое агентство