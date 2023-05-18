Офис Зеленского не исключил его личного участия в саммите G7
Офис Зеленского не исключил визита главы Украины в Японию и участия в саммите G7
© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7.
"Я не знаю, в какой форме это будет, но (Зеленский) точно будет участвовать", - приводит слова Жовквы Киодо. Относительно приезда Зеленского в Японию чиновник заявил, что "это будет зависеть от ситуации на фронтах".
"Мы внимательно следим за ситуацией на фронтах, и затем будет принято окончательное решение", - сказал Жовква.
Ранее сообщалось, что Зеленский может принять участие в саммите G7, который открывается завтра в японской Хиросиме, в режиме онлайн.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.