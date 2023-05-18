https://ria.ru/20230518/zapad-1872561108.html

Запад открыто признается, что готовится к войне, заявил Лукашенко

Запад открыто признается, что готовится к войне, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.05.2023

Запад открыто признается, что готовится к войне, заявил Лукашенко

Такие действия Запада, как превращение одних стран в полигон для вооружений и включение других в состав Североатлантического альянса, ставят мир на грань... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:46

2023-05-18T10:46

2023-05-18T11:02

в мире

белоруссия

александр лукашенко

нато

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Такие действия Запада, как превращение одних стран в полигон для вооружений и включение других в состав Североатлантического альянса, ставят мир на грань глобального конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых западных вооружений. После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.Белорусский лидер констатировал, что несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признаётся в том, что готовится к войне; центральной ареной противостояния, полем боя на европейском континенте остается Украина.

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато