Запад открыто признается, что готовится к войне, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад открыто идет на эскалацию и признается, что готовится к войне
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Такие действия Запада, как превращение одних стран в полигон для вооружений и включение других в состав Североатлантического альянса, ставят мир на грань глобального конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых западных вооружений. После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
Белорусский лидер констатировал, что несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признаётся в том, что готовится к войне; центральной ареной противостояния, полем боя на европейском континенте остается Украина.