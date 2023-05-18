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Запад открыто признается, что готовится к войне, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.05.2023
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10:46 18.05.2023 (обновлено: 11:02 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/zapad-1872561108.html
Запад открыто признается, что готовится к войне, заявил Лукашенко
Запад открыто признается, что готовится к войне, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.05.2023
Запад открыто признается, что готовится к войне, заявил Лукашенко
Такие действия Запада, как превращение одних стран в полигон для вооружений и включение других в состав Североатлантического альянса, ставят мир на грань... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:46
2023-05-18T11:02
в мире
белоруссия
александр лукашенко
нато
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Такие действия Запада, как превращение одних стран в полигон для вооружений и включение других в состав Североатлантического альянса, ставят мир на грань глобального конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых западных вооружений. После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.Белорусский лидер констатировал, что несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признаётся в том, что готовится к войне; центральной ареной противостояния, полем боя на европейском континенте остается Украина.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО
Запад открыто признается, что готовится к войне, заявил Лукашенко

Лукашенко: Запад открыто идет на эскалацию и признается, что готовится к войне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Такие действия Запада, как превращение одних стран в полигон для вооружений и включение других в состав Североатлантического альянса, ставят мир на грань глобального конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых западных вооружений. После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
Белорусский лидер констатировал, что несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признаётся в том, что готовится к войне; центральной ареной противостояния, полем боя на европейском континенте остается Украина.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Реванш: Запад готовился к войне с Россией тридцать лет
14 мая, 08:00
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
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