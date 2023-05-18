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В поезде Москва - Владивосток задержали наркокурьера-рецидивиста

В поезде Москва - Владивосток задержали наркокурьера-рецидивиста - РИА Новости, 18.05.2023

В поезде Москва - Владивосток задержали наркокурьера-рецидивиста

Житель Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края пытался на поезде Москва - Владивосток провезти 25 килограммов синтетических наркотиков, сообщает управление на... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T06:45

2023-05-18T06:45

2023-05-18T06:45

москва

владивосток

комсомольск-на-амуре

происшествия

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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края пытался на поезде Москва - Владивосток провезти 25 килограммов синтетических наркотиков, сообщает управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. "В пассажирском поезде сообщением Москва - Владивосток был установлен и задержан 42-летний, ранее судимый житель города Комсомольска-на-Амуре. При себе у мужчины находилось два дорожных чемодана. В ходе досмотра багажа были изъяты 26 полимерных свертков с наркотическими средствами. Общий вес изъятого - 25 килограммов, из них почти 20 килограммов N-метилэфедрона и свыше пяти килограммов мефедрона", - сообщает управление полиции.Следователи выяснили, что мужчина с 41-летней сестрой работал курьером-перевозчиком на один из интернет-магазинов. Женщина от имени брата вела переписку с оператором магазина. Наркотики родственники приобретали в Московской области, где забирали из тайников. Далее перевозили их на поезде и раскладывали по пути следования в Амурской области и Хабаровском крае. Брату и сестре предъявлено обвинение по части 3 ст.30, части 5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств...в особо крупном размере). Окончания расследования обвиняемый будет дожидаться в следственном изоляторе, а его сестра - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20230220/narkotik-1853177862.html

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москва, владивосток, комсомольск-на-амуре, происшествия