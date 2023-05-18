https://ria.ru/20230518/vzyatka-1872624467.html
Экс-полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках сериала "Чикатило"
Экс-полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках сериала "Чикатило" - РИА Новости, 18.05.2023
Экс-полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках сериала "Чикатило"
Дорогомиловский суд Москвы приговорил с срокам от 5 до 11 лет двух бывших полицейских за получение взятки за перекрытие движения в столице при съемках сериала... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:36
2023-05-18T13:36
2023-05-18T13:36
происшествия
сарик андреасян
москва
взятка
россия
кино
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил с срокам от 5 до 11 лет двух бывших полицейских за получение взятки за перекрытие движения в столице при съемках сериала "Чикатило", сообщили РИА Новости в суде. По данным следствия, сотрудники полиции получали взятки за перекрытие движения в нескольких районах Москвы. В прошлом году бывший генеральный директор компании "Кино Групп", занимавшейся организацией съемок "Чикатило", получил 5,5 лет колонии за посредничество во взяточничестве. Сериал был поставлен режиссером Сариком Андреасяном и вышел в 2020 году, главную роль исполнил Дмитрий Нагиев.
https://ria.ru/20230427/vzyatka-1868012645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, сарик андреасян, москва, взятка, россия, кино
Происшествия, Сарик Андреасян, Москва, Взятка, Россия, кино
Экс-полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках сериала "Чикатило"
Двум экс-полицейским дали от пяти до 11 лет тюрьмы за взятку на съемках сериала "Чикатило"