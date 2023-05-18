https://ria.ru/20230518/vzyatka-1872624467.html

Экс-полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках сериала "Чикатило"

Экс-полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках сериала "Чикатило" - РИА Новости, 18.05.2023

Экс-полицейскому дали 11 лет тюрьмы за взятку на съемках сериала "Чикатило"

Дорогомиловский суд Москвы приговорил с срокам от 5 до 11 лет двух бывших полицейских за получение взятки за перекрытие движения в столице при съемках сериала... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:36

2023-05-18T13:36

2023-05-18T13:36

происшествия

сарик андреасян

москва

взятка

россия

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил с срокам от 5 до 11 лет двух бывших полицейских за получение взятки за перекрытие движения в столице при съемках сериала "Чикатило", сообщили РИА Новости в суде. По данным следствия, сотрудники полиции получали взятки за перекрытие движения в нескольких районах Москвы. В прошлом году бывший генеральный директор компании "Кино Групп", занимавшейся организацией съемок "Чикатило", получил 5,5 лет колонии за посредничество во взяточничестве. Сериал был поставлен режиссером Сариком Андреасяном и вышел в 2020 году, главную роль исполнил Дмитрий Нагиев.

https://ria.ru/20230427/vzyatka-1868012645.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сарик андреасян, москва, взятка, россия, кино